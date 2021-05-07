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    軍情動態》美艦好人理查號造價12億美元 大火報廢後價值剩366萬

    美艦好人理查號（USS Bonhomme Richard）去年發生爆炸意外，船體大火燃燒多日，事後因修復費用不符成本，美國海軍決定將其退役報廢。（美聯社）

    美艦好人理查號（USS Bonhomme Richard）去年發生爆炸意外，船體大火燃燒多日，事後因修復費用不符成本，美國海軍決定將其退役報廢。（美聯社）

    2021/05/07 11:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美艦好人理查號（USS Bonhomme Richard）去年發生爆炸意外，船體大火燃燒多日，事後因修復費用不符成本，美國海軍決定將其退役報廢，於今年4月15日進行退役儀式。後續好人理查號的船體被國際拆船公司以366萬美元的價格收購，和原先的12億美元造價有著強烈對比，令人感嘆。

    美國海軍黃蜂級兩棲登陸「好人理查號」於去年7月12日，疑因維修不慎發生爆炸，船體被大火吞噬，燃燒近5日才順利撲滅，船體60％被毀。災後美國海軍推估，修復費用恐將花費約25億美元（約新台幣704.5億元），耗時5至7年。

    由於成本龐大，美海軍去年11月決定將其退役報廢，退役儀式於今年4月15日進行，好人理查號22年的服役生涯畫下句點。

    近日美國海軍研究所（USNI）新聞社報導指出，目前退役後的好人理查號船體正在巴拿馬城海岸附近，準備穿過運河，由於船體龐大，因此已經是先拆除艦島與升降機來縮小船身寛度，得以通過運河船閘，接下來將會送往德州拆船廠進行拆除。

    值得注意的是，根據一份合約副本顯示，國際拆船公司最後僅用366萬美元的價格便將報廢受損、但推進系統未受到破壞的好人理查號給買下，和當初12億美元的價值呈現強烈對比。

    目前針對意外的調查仍在進行中。

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