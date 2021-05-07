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    軍武新知》標定莢艙顯像升級成彩色 美國空軍戰力再提升

    全球第4個軍工製造商諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）於4日宣布，該公司生產的「LITENING」先進標定莢艙顯像技術將轉為彩色。（歐新社、諾斯羅普格魯曼公司官網，本報後製）

    全球第4個軍工製造商諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）於4日宣布，該公司生產的「LITENING」先進標定莢艙顯像技術將轉為彩色。（歐新社、諾斯羅普格魯曼公司官網，本報後製）

    2021/05/07 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕全球第4個軍工製造商諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）於4日宣布，該公司生產的「LITENING」先進標定莢艙顯像技術將轉為彩色，美軍飛行員裝備後將能更精確尋獲打擊目標。

    綜合外媒報導，採用模組化設計的LITENING莢艙從原先的黑白顯像升級為彩色，並能同時以彩色、熱顯像和多角度等3種方式來顯示動態畫面，加強任務效率，未來將由美國空軍後備隊與美國空軍國民警衛隊優先配備，將大幅提升美軍F-16飛官在戰場上的狀態意識（Situation awareness）以及目標標定能力。

    諾斯羅普格魯曼公司導航、目標標定與生存能力部門副總裁康洛伊（James Conroy）指出，升級後飛行員能獲得更好的任務區域動態資訊，意即尋找打擊目標的過程將更快速且精確。

    據悉，LITENING莢艙系統歷經4代發展，操作時數超過300萬小時，諾斯羅普格魯曼公司正在加快設計方面專業知識的進步，以應對不斷變化的戰場需求，盡快為合作夥伴提供新功能。

    諾斯羅普格魯曼公司向美國和國際間的合作夥伴交付的LITENING莢艙數量約900多具，可用率保持在95％以上；而該莢艙不只配載於美國空軍的F-16戰機上，也能和B-52轟炸機、C-12運輸機、MQ-9無人機等多種機種進行整合升級。

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