疫情仍嚴峻 日本政府擬延長、擴大緊急事態範圍

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本，目前東京都、大阪府、京都府及兵庫縣等4地區正實施緊急事態。圖為東京街景，示意圖。（法新社）

2021/05/07 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本，目前東京都、大阪府、京都府及兵庫縣等4地區正實施緊急事態，期限至本月11日止，但疫情狀況仍然嚴峻；對此，日本政府預計將4地區的緊急事態延長至本月31日，另外愛知縣及福岡縣預計從12日開始納入緊急事態實施範圍。以上方針經小組委員會批准，日本政府將在向國會報告、接受質詢後，透過對策本部公布決定。

根據《NHK》報導，日本政府及專家等在日本時間今上午9時（台灣時間8時）舉行「基本應對政策小組委員會」，會中，經濟再生擔當大臣西村康稔在會中提出延長緊急事態實施日期方針；東京都、大阪府、京都府及兵庫縣的緊急事態宣言原訂實施至11日，可能延長至31日，另外，愛知縣與福岡縣自本月12日起納入緊急事態實施範圍。

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除此之外，「蔓延防止等重點措施」實施也可能延長至31日，實施範圍從首都圈3縣擴大納入北海道、岐阜縣及三重縣，預計自9日起開始實施，宮城縣則可能在11日期限到後自實施範圍除名，11日後實施地區預計將有北海道、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、岐阜縣、三重縣、愛媛縣及沖繩縣等8個地區。

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