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    武漢肺炎》印度疫情居高不下 馬來西亞啟動撤僑

    印度武漢肺炎疫情狂燒，各地紛紛傳出醫療用氧氣短缺，圖為邦加羅爾一處氣體工廠堆放大批氣瓶準備裝填氧氣。（歐新社）

    印度武漢肺炎疫情狂燒，各地紛紛傳出醫療用氧氣短缺，圖為邦加羅爾一處氣體工廠堆放大批氣瓶準備裝填氧氣。（歐新社）

    2021/05/06 23:55

    〔中央社〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情居高不下，確診人數屢創新高。馬來西亞今天宣布，決定撤離旅居印度北部及西部的公民，將使用特別包機搭載旅客；旅客出發前及抵境後都須採檢，返國後須隔離14天。

    印度今天通報，新增41萬2262人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與3980人病歿，雙雙創下單日新高紀錄。路透社報導，人口排名世界第二的印度至今已超過2100萬人確診，23萬168人病故。

    馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）今天在臉書（Facebook）發文表示，印度疫情令人非常擔憂，因此馬來西亞政府將撤離旅居印度北部及西部的馬來西亞公民，包括各機構及公司的外派人員及眷屬，並將使用特別包機搭載旅客返國。

    他說，這次撤僑返國的大馬民眾在出發前及抵境後都需要接受病毒檢測，之後也須在政府指定的隔離中心隔離14天。

    另外，馬來西亞國內疫情也持續升溫。「星報」（The Star）報導，馬來西亞衛生部今天通報，新增3551人確診，全國累計確診病例42萬7927起；另新增19起死亡病例，累計1610人病故。

    在疫情升高之際，大馬政府宣布，首都吉隆坡及柔佛新山等地從7日至20日實施新一輪的行動管制令。當局表示，吉隆坡於4月1日至4月27日共出現17個新感染群，單日新增確診病例也持續上升。

    馬來西亞政府表示，實施行動管制令的地區將禁止社交聚會，餐館仍可營業但不能內用，只允許外帶或外送。

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