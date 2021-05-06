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    武漢肺炎》全球逾1億5512萬例確診 病歿超過324萬

    全球至少324萬4598人死於武漢肺炎，至少1億5512萬6230例確診，目前印度疫情慘重，就連民間計程車也拿來當做防疫車輛。（路透）

    全球至少324萬4598人死於武漢肺炎，至少1億5512萬6230例確診，目前印度疫情慘重，就連民間計程車也拿來當做防疫車輛。（路透）

    2021/05/06 22:57

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日10時（台灣6日晚間6時），全球至少324萬4598人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億5512萬6230例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球5日通報新增1萬4323人病歿、82萬8214起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3980死）、巴西（2811死）、美國（846死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬9280人病故、3255萬8066例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（41萬4399人喪生、1493萬183例確診）、印度（23萬168人喪生、2107萬7410例確診）、墨西哥（21萬8007人喪生、235萬5985例確診）及英國（12萬7570人喪生、442萬5940例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有292人染疫喪命；接下來依序為捷克（276人）、波士尼亞-赫塞哥維納（266人）、蒙特內哥羅（241人）和北馬其頓共和國（241人）。

    從區域來看，歐洲累計108萬3101死、5109萬5508例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計93萬9605死、2940萬9759例確診；美國和加拿大共計60萬3727死、3381萬2160例確診。

    亞洲共計36萬683死、2819萬1535例確診；中東地區共計13萬3195死、797萬4638例確診；非洲共計12萬3228死、459萬9070例確診；大洋洲共計1059死、4萬3569例確診。

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