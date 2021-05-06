歐洲議會「台灣報告人」：台動盪歐洲經濟災難

歐洲議會台灣議題報告人魏莫斯今天呼籲歐盟深化與台灣關係，他指出，台灣若動盪可能造成歐洲經濟災難，歐洲不能允許由中國決定與台灣的關係。（圖擷自臉書）

2021/05/06 21:12

〔中央社〕歐洲議會台灣議題報告人魏莫斯今天呼籲歐盟深化與台灣關係，除理念相近，歐洲在台灣更有高額投資，台灣若動盪可能造成歐洲經濟災難，歐洲不能允許由中國決定與台灣的關係。

瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）近日被任命為歐洲議會台灣議題報告人，他針對歐洲聯盟4月通過的「印度太平洋地區合作戰略」未提到台灣，以及中國對台灣政治打壓及軍事干擾，今天以電子郵件回覆中央社表達看法。

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魏莫斯表示，歐盟的印太合作戰略不應忽視台灣的角色，台灣與歐洲除擁有共同價值觀，且是歐洲在亞洲可信賴合作的國家，他身為歐洲議會歐台政治關係報告人，堅定主張歐盟應與理念相近的夥伴建立更緊密關係。

他指出，台灣位於中國沿海地理位置優越，相較中國因侵犯人權和壓制異議受到越來越多的批評，但台灣卻是亞洲最自由的國家之一，此外在中國增加對全球民主國家假訊息活動時，台灣也在因應與民主敵對的宣傳中發揮重要作用。

此外，他認為中國長期在國際政治上孤立台灣，但台灣卻能在世界經濟保持強勢地位，最近全球汽車工業晶片供應短缺時，台灣領先的半導體產業就在國際引起重視。

他強調，台灣是歐盟在亞洲的第5大貿易夥伴，歐盟也是台灣最大的外國直接投資，總額達數百億歐元，可以說台灣的任何動盪都可能造成歐洲的經濟災難。

魏莫斯說，因此歐盟和成員國必須加緊與台北的雙邊關係，並共同努力促進台海的穩定與繁榮，他主張歐盟和台灣即刻啟動雙邊投資協定（BIA）談判。

此外，他讚揚台灣近一年來抗疫表現，歐洲不僅可以從台灣經驗中學習，而且從台灣向世界衛生組織（WHO）示警疫情的事件，凸顯歐盟非常有必要抗拒中國壓力，進而支持台灣以觀察員身份參加世衛組織及其它國際機構。

魏莫斯表示，歐盟與台灣作為理念相近的盟友，加強雙邊關係符合共同利益。儘管中國施加壓力，但他將以報告人身份呼籲加強合作，歐洲不能允許由中國決定與台灣的關係及友誼。

歐洲議會報告人職責是與議會各委員會共同提出相關議題，彙整出歐洲議會對於台灣關係的共識及政策，因此他對台灣議題能否在歐洲議會受重視扮演重要角色。

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