為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《日經新聞》：三星與台積電的差距還在擴大！

    《日本經濟新聞》昨以「三星與台積電的差距在擴大」為題，分析兩大尖端半導體製造商。（彭博）

    《日本經濟新聞》昨以「三星與台積電的差距在擴大」為題，分析兩大尖端半導體製造商。（彭博）

    2021/05/06 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕《日本經濟新聞》昨以「三星與台積電的差距在擴大」為題，分析兩大尖端半導體製造商，並指出三星與台積電的技術差距也將擴展至手機性能上與蘋果的差距。

    《日本經濟新聞》報導，三星在智慧型手機的晶片產量方面陷入苦戰，代工生産的銷量降低。而這樣的劣勢有可能導致三星的半導體記憶體及智慧型手機等，主力產品的競爭力跟著下降。

    雖然三星半導體部門的執行長金奇南，3月份在股東大會上被問及「與台積電的技術差距的問題」時強調，「三星在節點製程技術上的競爭力沒有問題，會確保縮小差距」。但三星4月29日公布的2021年1~3月半導體部門的營業利潤，與去年同期相比大減16%

    ，是1年來首次利潤減少。

    有證券公司分析，利潤減少的主因是負責CPU及通信用半導體代工生産的非記憶體業務方面的虧損。另外，美國德州工廠受到暴風雪影響，導致生產停滯，雖然工廠預計在4~6月中恢復正常，但長時間停產恐導致美國高通等客戶轉投他家的風險。

    此外，三星不只面臨工廠停產的危機，其在南韓國內的生産線構建上也陷入苦戰。有多家供應商表示，三星遲遲無法提高最先進的電路線寬5奈米的良率。在啟動5奈米的量產時間上，三星早已落後台積電數個月。雙方的技術差距更將持續拉大。

    在啟動5奈米的量產時間上，三星早已落後台積電數個月。雙方的技術差距更將持續拉大。（歐新社）

    在啟動5奈米的量產時間上，三星早已落後台積電數個月。雙方的技術差距更將持續拉大。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    韓媒：台積電南京擴產加劇中台緊張 三星恐陷類似處境
    2021/05/06 14:54

    韓媒：台積電南京擴產加劇中台緊張 三星恐陷類似處境
    台積電投資高雄進度受關注 高市經發局長：須嚴加保密
    2021/05/06 10:39

    台積電投資高雄進度受關注 高市經發局長：須嚴加保密

    2字頭絕版商辦！搶佔三鐵共構商機
    半導體近半跌破季線 利多不漲 市場雜音增
    2021/05/06 05:30

    半導體近半跌破季線 利多不漲 市場雜音增
    白宮召開半導業供應鏈峰會 台積電、三星、英特爾都受邀
    2021/04/10 07:18

    白宮召開半導業供應鏈峰會 台積電、三星、英特爾都受邀
    自由共和國》劉佩真／三星頻叫陣 台積電仍穩如泰山
    2021/02/22 05:30

    自由共和國》劉佩真／三星頻叫陣 台積電仍穩如泰山
    國際今日熱門
    新聞360》南美驚爆目擊外星人逛街！幽浮專家給答案
    2021/05/06 11:00

    新聞360》南美驚爆目擊外星人逛街！幽浮專家給答案 影片

    美學者星戰日稱「尤達會提倡追溯病源」 蕭美琴回文貼小英照
    2021/05/05 23:11

    美學者星戰日稱「尤達會提倡追溯病源」 蕭美琴回文貼小英照

    女子峽谷失蹤半年熬過寒冬被尋回！ 警方：她想住在這
    2021/05/05 22:57

    女子峽谷失蹤半年熬過寒冬被尋回！ 警方：她想住在這

    強調「策略性」 戴琪談台美經貿合作：美國很需要台灣晶片
    2021/05/05 22:58

    強調「策略性」 戴琪談台美經貿合作：美國很需要台灣晶片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播