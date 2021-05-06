《日經新聞》：三星與台積電的差距還在擴大！

《日本經濟新聞》昨以「三星與台積電的差距在擴大」為題，分析兩大尖端半導體製造商。（彭博）

2021/05/06 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕《日本經濟新聞》昨以「三星與台積電的差距在擴大」為題，分析兩大尖端半導體製造商，並指出三星與台積電的技術差距也將擴展至手機性能上與蘋果的差距。

據《日本經濟新聞》報導，三星在智慧型手機的晶片產量方面陷入苦戰，代工生産的銷量降低。而這樣的劣勢有可能導致三星的半導體記憶體及智慧型手機等，主力產品的競爭力跟著下降。

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雖然三星半導體部門的執行長金奇南，3月份在股東大會上被問及「與台積電的技術差距的問題」時強調，「三星在節點製程技術上的競爭力沒有問題，會確保縮小差距」。但三星4月29日公布的2021年1~3月半導體部門的營業利潤，與去年同期相比大減16%

，是1年來首次利潤減少。

有證券公司分析，利潤減少的主因是負責CPU及通信用半導體代工生産的非記憶體業務方面的虧損。另外，美國德州工廠受到暴風雪影響，導致生產停滯，雖然工廠預計在4~6月中恢復正常，但長時間停產恐導致美國高通等客戶轉投他家的風險。

此外，三星不只面臨工廠停產的危機，其在南韓國內的生産線構建上也陷入苦戰。有多家供應商表示，三星遲遲無法提高最先進的電路線寬5奈米的良率。在啟動5奈米的量產時間上，三星早已落後台積電數個月。雙方的技術差距更將持續拉大。

在啟動5奈米的量產時間上，三星早已落後台積電數個月。雙方的技術差距更將持續拉大。（歐新社）

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