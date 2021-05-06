武漢肺炎》印度疫情狂燒 鄰國紛紛斷航關閉邊界

斯里蘭卡過去24小時內通報了1939例確診及14人死亡，都創下單日新高。（美聯社）

2021/05/06 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，連帶影響鄰國，孟加拉、尼泊爾及斯里蘭卡紛紛祭出禁止印度航班及關閉邊境，阻絕印度疫情燒過來。

《法新社》報導，目前孟加拉及尼泊爾已禁止印度航機入境，且設法關閉與印度邊境。斯里蘭卡今（6）日也宣布同樣的防疫政策。這3國自家疫情暴衝，還要全力防堵印度疫情入侵。

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斯里蘭卡過去24小時內通報了1939例確診及14人死亡，創下單日確診及死亡人數的最高紀錄。斯里蘭卡海軍說，為防止印度漁船越界，現已加強巡邏。5月4日驅離試圖越界的11艘印度船隻。

孟加拉的確診人數也不斷飆升，已於4月14日禁飛所有國際航班，4月26日關閉了與印度的邊界。孟加拉目前通報總確診病例為76萬7388例，總死亡人數為1萬1755人。

尼泊爾即日起停飛所有國際航班至5月14日，但每週允許2架自印度返回的班機，以載回滯留在印度的國民。根據「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC），尼泊爾的數間醫院都出現大量武漢肺炎患者。

過去3週，印度確診人數暴增，目前累計總確診病例超過2100萬例，總死亡人數超過23萬人。

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