為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》印度疫情狂燒 鄰國紛紛斷航關閉邊界

    斯里蘭卡過去24小時內通報了1939例確診及14人死亡，都創下單日新高。（美聯社）

    斯里蘭卡過去24小時內通報了1939例確診及14人死亡，都創下單日新高。（美聯社）

    2021/05/06 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，連帶影響鄰國，孟加拉、尼泊爾及斯里蘭卡紛紛祭出禁止印度航班及關閉邊境，阻絕印度疫情燒過來。

    《法新社》報導，目前孟加拉及尼泊爾已禁止印度航機入境，且設法關閉與印度邊境。斯里蘭卡今（6）日也宣布同樣的防疫政策。這3國自家疫情暴衝，還要全力防堵印度疫情入侵。

    斯里蘭卡過去24小時內通報了1939例確診及14人死亡，創下單日確診及死亡人數的最高紀錄。斯里蘭卡海軍說，為防止印度漁船越界，現已加強巡邏。5月4日驅離試圖越界的11艘印度船隻。

    孟加拉的確診人數也不斷飆升，已於4月14日禁飛所有國際航班，4月26日關閉了與印度的邊界。孟加拉目前通報總確診病例為76萬7388例，總死亡人數為1萬1755人。

    尼泊爾即日起停飛所有國際航班至5月14日，但每週允許2架自印度返回的班機，以載回滯留在印度的國民。根據「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC），尼泊爾的數間醫院都出現大量武漢肺炎患者。

    過去3週，印度確診人數暴增，目前累計總確診病例超過2100萬例，總死亡人數超過23萬人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼泊爾疫情失控！珠峰大本營傳17確診病例 恐釀毀滅性後果
    2021/05/05 15:03

    尼泊爾疫情失控！珠峰大本營傳17確診病例 恐釀毀滅性後果
    武漢肺炎》南亞病例激增 路透：已1500萬例
    2021/04/10 23:18

    武漢肺炎》南亞病例激增 路透：已1500萬例

    2字頭絕版商辦！搶佔三鐵共構商機
    武漢肺炎》超過62萬人染疫 孟加拉再度封城
    2021/04/03 22:54

    武漢肺炎》超過62萬人染疫 孟加拉再度封城
    協助對抗疫情 印度送孟加拉120萬劑AZ疫苗
    2021/03/28 11:23

    協助對抗疫情 印度送孟加拉120萬劑AZ疫苗
    國際今日熱門
    新聞360》南美驚爆目擊外星人逛街！幽浮專家給答案
    2021/05/06 11:00

    新聞360》南美驚爆目擊外星人逛街！幽浮專家給答案 影片

    美學者星戰日稱「尤達會提倡追溯病源」 蕭美琴回文貼小英照
    2021/05/05 23:11

    美學者星戰日稱「尤達會提倡追溯病源」 蕭美琴回文貼小英照

    女子峽谷失蹤半年熬過寒冬被尋回！ 警方：她想住在這
    2021/05/05 22:57

    女子峽谷失蹤半年熬過寒冬被尋回！ 警方：她想住在這

    強調「策略性」 戴琪談台美經貿合作：美國很需要台灣晶片
    2021/05/05 22:58

    強調「策略性」 戴琪談台美經貿合作：美國很需要台灣晶片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播