武漢肺炎》日本疫情還未退燒 擬再延緊急事態宣言

日本疫情延燒，民眾在街頭戴口罩防疫。（法新社）

2021/05/06 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒，因應疫情的緊急事態宣言將在11日到期，政府官員透露正研擬延長方案，將在明天（7日）決定。

根據《共同社》報導，日本第三次發佈的緊急事態宣言將在11日到期，大阪府已要求再延長急事態宣言，東京都今天在今日會議聽取專家意見。首相菅義偉日前表示，會在本週內做出判斷。

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緊急事態宣言範圍包括東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣，政府人士透露，目前出現延長緊急事態宣言2週到1個月的方案；另外7個縣（埼玉、千葉、神奈川、愛知、愛媛、沖繩、宮城）實施的「防止蔓延等重點措施」，期限也在11日，有6個道縣要求追加實施。政府人士說，上述2案均在明天決定。

日本第三次的緊急事態宣言從上月25日持續至本月11日，採取較強的措施，要求酒類餐飲業停業及大型活動原則上空場舉辦等。菅義偉表示，黃金週假期實施緊急事態宣言，人流確實有減少，效果應該已經開始顯現。

根據《NHK》報導，大阪今天新增747確診，東京則新增591確診。東京本日確診數較上週同日減少，但專家籲別太樂觀，因為黃金週假期才開結束，確診數減少可能是因為醫院沒開放門診。

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