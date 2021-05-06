為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    女兒在爸爸靈堂大跳熱舞 真相曝光網友眼眶紅了

    。（圖取自抖音）

    。（圖取自抖音）

    2021/05/06 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國2名正妹熱舞的影片近日在網路上瘋傳，原因是她們跳舞的地點是1名男性的靈堂，且這名亡者的身分還是她們的爸爸，許多網友對此大加撻伐，但真相曝光後反讓網友們眼眶都紅了。

    綜合泰國媒體報導，泰國2名女子在「抖音國際版」（Tik Tok）貼出影片，她們在1名男子的靈堂前跳舞，內文中指名亡者就是家中老父，影片一出立刻引發許多網友不諒解，抨擊她們在父親靈前扭腰擺臀的行為相當不得體、不莊重，應該要對亡者慎終追遠，已示對父親的敬愛。

    女子們後續在貼文中指出，拍攝影片是為了遵循父親的遺囑，父親逝世前曾吩咐她們不要難過，要保持心情上的愉快，因此2人才會跳舞給父親看，而她們也公布父親的1段影片，他在生前雖然生了重病，但仍樂觀地在鏡頭前手舞足蹈，絲毫不害怕面對死亡，女兒們希望能向父親學習。

    許多網友得知真相後都相當感動，稱讚2名女子相當孝順並留言稱，「你們的爸爸看見後一定會很開心的」、「亡者自行要求打破傳統」、「我想表達我的哀悼」、「喪禮上真的不要棺材臉比較好」、「希望妳們二位能夠繼續加油」、「父一定在天上微笑，他的孩子們正在遵循他的遺囑」。

    @2002ppx

    เมื่อป๊าบอกว่าถ้าป๊าตายห้ามเศร้า fyp อยากโดนช้อนเเกง อย่าปิดการมองเห็น

    ♬ อยากโดนช้อนแกง - แจ็ก แปปโฮ

    @2002ppx

    เต้นกับคนนี้ไงละ???????????? อย่าปิดการมองเห็น fyp รักนะ รักที่สุดเลยคนนี้

    ♬ Heartbreak Anniversary - Marc Daniel Bernardo

    @2002ppx

    ตอบกลับ @prunh_7824 ใช่เลยค่ะเพราะความตายห้ามกันไม่ได้???? ที่ป๊าสั่งไว้ว่าในงานห้ามเปิดเพลงเศร้าให้เปิดเพลงมันส์ๆ นั่นก็เป็นเพราะป๊าก็เป็นสายแดนซ์ด้วย

    ♬ อยากโดนช้อนแกง - แจ็ก แปปโฮ

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網PO正妹飛行員照引暴動 網揭密high喊：帶我飛高高
    2021/04/23 16:43

    網PO正妹飛行員照引暴動 網揭密high喊：帶我飛高高
    參加鄰居喪禮得到「數字靈感」她買下2張彩券爽中1082萬
    2021/04/20 15:37

    參加鄰居喪禮得到「數字靈感」她買下2張彩券爽中1082萬

    2字頭絕版商辦！搶佔三鐵共構商機
    事情大條了！他寫數學作業 竟意外驚爆父親風流史
    2021/04/06 10:30

    事情大條了！他寫數學作業 竟意外驚爆父親風流史
    單親爸笑穿粉色洋裝出席母親節活動 感動百萬網友
    2018/08/11 22:28

    單親爸笑穿粉色洋裝出席母親節活動 感動百萬網友
    可愛正妹扭腰擺臀性感熱舞 但人家其實是...！
    2018/02/22 18:41

    可愛正妹扭腰擺臀性感熱舞 但人家其實是...！
    國際今日熱門
    印尼機場爆鼻咽拭子「重複使用」 多達9000人受影響
    2021/05/05 19:48

    印尼機場爆鼻咽拭子「重複使用」 多達9000人受影響

    奧運》疫情還在燒！東奧馬拉松測試賽登場 民質疑：為何現在辦？
    2021/05/05 22:25

    奧運》疫情還在燒！東奧馬拉松測試賽登場 民質疑：為何現在辦？

    各國心驚驚！長征五號火箭失控殘骸恐墜地球 中國官媒靜悄悄
    2021/05/05 19:49

    各國心驚驚！長征五號火箭失控殘骸恐墜地球 中國官媒靜悄悄

    巴西小鎮爆攻擊案 18歲嫌疑人持刀闖托兒所殺3童
    2021/05/05 21:52

    巴西小鎮爆攻擊案 18歲嫌疑人持刀闖托兒所殺3童

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播