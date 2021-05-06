女兒在爸爸靈堂大跳熱舞 真相曝光網友眼眶紅了

。（圖取自抖音）

2021/05/06 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕泰國2名正妹熱舞的影片近日在網路上瘋傳，原因是她們跳舞的地點是1名男性的靈堂，且這名亡者的身分還是她們的爸爸，許多網友對此大加撻伐，但真相曝光後反讓網友們眼眶都紅了。

綜合泰國媒體報導，泰國2名女子在「抖音國際版」（Tik Tok）貼出影片，她們在1名男子的靈堂前跳舞，內文中指名亡者就是家中老父，影片一出立刻引發許多網友不諒解，抨擊她們在父親靈前扭腰擺臀的行為相當不得體、不莊重，應該要對亡者慎終追遠，已示對父親的敬愛。

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女子們後續在貼文中指出，拍攝影片是為了遵循父親的遺囑，父親逝世前曾吩咐她們不要難過，要保持心情上的愉快，因此2人才會跳舞給父親看，而她們也公布父親的1段影片，他在生前雖然生了重病，但仍樂觀地在鏡頭前手舞足蹈，絲毫不害怕面對死亡，女兒們希望能向父親學習。

許多網友得知真相後都相當感動，稱讚2名女子相當孝順並留言稱，「你們的爸爸看見後一定會很開心的」、「亡者自行要求打破傳統」、「我想表達我的哀悼」、「喪禮上真的不要棺材臉比較好」、「希望妳們二位能夠繼續加油」、「父一定在天上微笑，他的孩子們正在遵循他的遺囑」。

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