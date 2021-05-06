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    加州迪士尼重新開幕 王子吻公主挨轟「教壞小孩」

    美國加州迪士尼樂園在上週五重新開放，王子親吻白雪公主的畫面被批教壞小孩。（彭博）

    美國加州迪士尼樂園在上週五重新開放，王子親吻白雪公主的畫面被批教壞小孩。（彭博）

    2021/05/06 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州迪士尼樂園因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停業超過1年，而在當地官方機構許可之下，終於在上週五重新開放，當地媒體卻批評白馬王子親吻白雪公主畫面是在教壞小孩。

    綜合外媒報導，園區內的遊樂設施「白雪公主的恐怖冒險」（Snow White's Scary Adventures）在閉園期間趁機翻新，加了許多新的元素，也改善視覺效果，並且重現了白馬王子親吻白雪公主的經典畫面。不料，舊金山媒體《 SF Gate 》 報導時卻批判這種未經同意的「趁機親吻」，不是真愛的表現，「我們不是都已經認為一些早期的迪士尼電影內容不恰當嗎？我們不是都在教導孩子，要在雙方同意才可以親吻別人嗎？已經2021年了，怎麼還把不符合當代的男女概念放在迪士尼樂園？為什麼不重新設計一個符合劇情需要但不會引起問題的結尾？」

    這則來自舊金山媒體《 SF Gate 》的報導，引起了眾人議論，有些認為「這僅是童話」、「如果不是真愛，親吻會喚醒白雪公主嗎？」；英國知名主持人摩根 （Piers Morgan）投書 回應，指出「我不希望覺醒青年（wokies）毀了白雪公主」，更認為白馬王子認為白雪公主已死，他的親吻舉動僅僅是「吻別」。

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