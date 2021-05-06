Twitter「友善留言提醒」降低11％攻擊性回覆 34％修改最初留言

Twitter在去年開始測試用戶檢視自己留言，成功降低11%具有攻擊性的言詞。（圖擷取自Twitter博客）

2021/05/06 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕避免網路攻擊性言論，社群平台Twitter自去年開始測試，用戶留言發出前跳出通知，提醒用戶檢視是否有不當言詞，發現有34%的人修改了最初的留言或決定完全不發回覆，並成功降低11%具有攻擊性的回覆。

根據《BBC》報導指出，Twitter經常有用戶言論行為過於猖狂而受到各界批評，因此從去年開始，鼓勵人們在發推文之前，會跳出「是否有潛在傷人或事攻擊性言詞」的提示，讓用戶能暫停並重新考慮潛在有害或令人反感的答覆，例如侮辱性質、粗俗語言或可憎言論。收到提示後，能有機會花時間再進行修改、刪除或發送回覆。

昨日Twitter在部落格表示，此提示功能促使34%的人修改了最初的答覆或決定完全不發送答覆，且用戶的攻擊性答覆平均減少了11%，發現推文者與回覆者有更好的交流語調及溝通方式，肯定此項技術性變更的成效，並期許能擴大推廣的可能性，「我們將繼續多方研究提示，例如回覆提示和文章提示，以及其他形式的發展可能，讓Twitter上有更健康的對話」。

近年來，Twitter致力管理及降低令人反感的內容、濫用和騷擾。根據Twitter最新統計數據顯示，去年1月至6月，刪除190萬個「令人反感的內容」帳戶，且違反Twitter規則而遭停用的帳號多達92萬5700個。

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儘管Twitter打擊假訊息的成效不錯，也有許多人質疑這可能會導致資訊的偏頗或政治操作，像是停用川普帳號就被視為一種政治行為。

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