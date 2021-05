2021/05/06 15:30

〔即時新聞/綜合報導〕各國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)持續延燒,美國卻有一名酒吧老闆涉嫌販賣偽造疫苗接種卡給民眾被警方逮捕,這名老闆恐將面臨造假醫療紀錄等數項罪嫌。

綜合外媒報導,來自加州59歲的安德森(Todd Anderson),在他經營的酒吧製造與出售武肺疫苗接種卡片;當地警方透過臥底調查發現,酒吧內有一台壓膜機與30張空白卡片,一張接種疫苗卡片售價20元美金(約新台幣559元)。

報導指出,安德森涉嫌竊盜、偽造政府文件與醫療紀錄以及擁有一把未登記手槍等罪嫌,後續將面臨刑事訴訟。

A bar owner accused of selling fake COVID-19 vaccination cards for $20 a piece has been arrested, investigators say. https://t.co/JcZ48M5zdY