為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼

    印度哈里亞納邦（Haryana）一地區醫院情況近日曝光，加護病房不見醫護，床上只見患者屍體。（翻攝推特）

    印度哈里亞納邦（Haryana）一地區醫院情況近日曝光，加護病房不見醫護，床上只見患者屍體。（翻攝推特）

    2021/05/06 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，醫療前線也瀕臨崩潰；哈里亞納邦（Haryana）一地區醫院情況近日曝光，加護病房不見醫護，只有幾名死亡患者陳屍在床上，憤怒的家屬四處尋找著醫護。事實上，醫護並非有意拋棄患者，而是影片拍攝前幾日，該院發生嚴重醫療暴力，逼得醫護不得不暫時躲避保命。

    根據《新德里電視台》，哈里亞納邦（Haryana）古爾岡（Gurgaon）的克里蒂醫院（Kriti Hospital）發生令人難以想像的情況，加護病房內不見一名醫護，也不見藥劑師或任何醫院工作人員，連保全都不見，幾張病床上只有患者屍體，氣憤的家屬在病房內四處奔走著，想要找出醫護負責；網路影片中，還能聽到有人在後頭哭喊著「死了、死了……」。

    對此，患者家屬向趕到現場的警方指控，醫護人員「拋棄」了患者，並將患者缺氧死亡的責任歸咎於醫院；然而，該院醫護並非有意拋棄患者，根據該院行政部門說法，當時醫護們都躲在醫院的餐廳內，只為能保護自己，免於遭憤怒的家屬攻擊。

    該院院長拉索爾（Swati Rathore）事後表示，因為醫療資源短缺，該院也出現氧氣不足狀況，院方試圖提前通知患者轉院以尋求幫助，但並沒有效，當夜便有6名患者因缺氧死亡。事發前幾日，還有患者家屬對醫護人員施以嚴重暴力；對此，拉索爾表示，是她要求醫護們去餐廳躲起來，「我擔心我的員工會因此喪生，當夜我的員工並未離開醫院，他們只是暫時躲起來保命」。

    醫護人員的人身安全危機在警方到場後解除，醫護已返回崗位，該院氧氣事後也得到補充，但缺氧問題只是暫時性排除，「這種危機每幾個小時都會發生一次」。

    根據約翰霍普金斯大學即時統計，印度累計確診病例數達2107萬7410例，累計死亡病例數達23萬168例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    境外移入一口氣增12例 菲律賓確診10人最多
    2021/05/06 14:20

    境外移入一口氣增12例 菲律賓確診10人最多
    本土+1 諾富特飯店再增1員工染疫 華航案29人確診
    2021/05/06 14:14

    本土+1 諾富特飯店再增1員工染疫 華航案29人確診

    重劃區新校搶手 富宇打造精品學區宅
    印度疫情失控 外交部：僑民包機最快月底成行
    2021/05/06 13:26

    印度疫情失控 外交部：僑民包機最快月底成行
    確診者足跡遍佈 新北4行政區取消校慶活動
    2021/05/06 12:48

    確診者足跡遍佈 新北4行政區取消校慶活動
    國際今日熱門
    職業不分貴賤！ 清潔婦退休留紙條嗆經理：別自以為比較了不起
    2021/05/05 16:41

    職業不分貴賤！ 清潔婦退休留紙條嗆經理：別自以為比較了不起

    為撿家人手機翻越護欄 中國遊客墜落身亡
    2021/05/05 16:38

    為撿家人手機翻越護欄 中國遊客墜落身亡

    謠言終結站》網傳輝瑞疫苗導致神經疾病 專家：無根據
    2021/05/05 16:52

    謠言終結站》網傳輝瑞疫苗導致神經疾病 專家：無根據

    感人！印度駕駛賣妻子珠寶 嘟嘟車改成救護車免費送病人
    2021/05/05 17:36

    感人！印度駕駛賣妻子珠寶 嘟嘟車改成救護車免費送病人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播