印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼

印度哈里亞納邦（Haryana）一地區醫院情況近日曝光，加護病房不見醫護，床上只見患者屍體。（翻攝推特）

2021/05/06 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，醫療前線也瀕臨崩潰；哈里亞納邦（Haryana）一地區醫院情況近日曝光，加護病房不見醫護，只有幾名死亡患者陳屍在床上，憤怒的家屬四處尋找著醫護。事實上，醫護並非有意拋棄患者，而是影片拍攝前幾日，該院發生嚴重醫療暴力，逼得醫護不得不暫時躲避保命。

根據《新德里電視台》，哈里亞納邦（Haryana）古爾岡（Gurgaon）的克里蒂醫院（Kriti Hospital）發生令人難以想像的情況，加護病房內不見一名醫護，也不見藥劑師或任何醫院工作人員，連保全都不見，幾張病床上只有患者屍體，氣憤的家屬在病房內四處奔走著，想要找出醫護負責；網路影片中，還能聽到有人在後頭哭喊著「死了、死了……」。

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對此，患者家屬向趕到現場的警方指控，醫護人員「拋棄」了患者，並將患者缺氧死亡的責任歸咎於醫院；然而，該院醫護並非有意拋棄患者，根據該院行政部門說法，當時醫護們都躲在醫院的餐廳內，只為能保護自己，免於遭憤怒的家屬攻擊。

該院院長拉索爾（Swati Rathore）事後表示，因為醫療資源短缺，該院也出現氧氣不足狀況，院方試圖提前通知患者轉院以尋求幫助，但並沒有效，當夜便有6名患者因缺氧死亡。事發前幾日，還有患者家屬對醫護人員施以嚴重暴力；對此，拉索爾表示，是她要求醫護們去餐廳躲起來，「我擔心我的員工會因此喪生，當夜我的員工並未離開醫院，他們只是暫時躲起來保命」。

醫護人員的人身安全危機在警方到場後解除，醫護已返回崗位，該院氧氣事後也得到補充，但缺氧問題只是暫時性排除，「這種危機每幾個小時都會發生一次」。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，印度累計確診病例數達2107萬7410例，累計死亡病例數達23萬168例。

New horror: videos emerging from a Gurgaon hospital of 5 days ago, where as oxygen ran out, doctors and staff abandoned sick patients. 6 died.



The hospital director claims she asked her staff to hide fearing reprisals. @SukirtiDwivedi with the shocking details on NDTV. pic.twitter.com/IP4jMJBdTA — Sreenivasan Jain （@SreenivasanJain） May 5, 2021

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