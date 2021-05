印度醫護「丟包」確診患者？ 真相曝光令人心疼

2021/05/06 16:01

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情失控,醫療前線也瀕臨崩潰;哈里亞納邦(Haryana)一地區醫院情況近日曝光,加護病房不見醫護,只有幾名死亡患者陳屍在床上,憤怒的家屬四處尋找著醫護。事實上,醫護並非有意拋棄患者,而是影片拍攝前幾日,該院發生嚴重醫療暴力,逼得醫護不得不暫時躲避保命。

根據《新德里電視台》,哈里亞納邦(Haryana)古爾岡(Gurgaon)的克里蒂醫院(Kriti Hospital)發生令人難以想像的情況,加護病房內不見一名醫護,也不見藥劑師或任何醫院工作人員,連保全都不見,幾張病床上只有患者屍體,氣憤的家屬在病房內四處奔走著,想要找出醫護負責;網路影片中,還能聽到有人在後頭哭喊著「死了、死了……」。

對此,患者家屬向趕到現場的警方指控,醫護人員「拋棄」了患者,並將患者缺氧死亡的責任歸咎於醫院;然而,該院醫護並非有意拋棄患者,根據該院行政部門說法,當時醫護們都躲在醫院的餐廳內,只為能保護自己,免於遭憤怒的家屬攻擊。

該院院長拉索爾(Swati Rathore)事後表示,因為醫療資源短缺,該院也出現氧氣不足狀況,院方試圖提前通知患者轉院以尋求幫助,但並沒有效,當夜便有6名患者因缺氧死亡。事發前幾日,還有患者家屬對醫護人員施以嚴重暴力;對此,拉索爾表示,是她要求醫護們去餐廳躲起來,「我擔心我的員工會因此喪生,當夜我的員工並未離開醫院,他們只是暫時躲起來保命」。

醫護人員的人身安全危機在警方到場後解除,醫護已返回崗位,該院氧氣事後也得到補充,但缺氧問題只是暫時性排除,「這種危機每幾個小時都會發生一次」。

根據約翰霍普金斯大學即時統計,印度累計確診病例數達2107萬7410例,累計死亡病例數達23萬168例。

New horror: videos emerging from a Gurgaon hospital of 5 days ago, where as oxygen ran out, doctors and staff abandoned sick patients. 6 died.



The hospital director claims she asked her staff to hide fearing reprisals. @SukirtiDwivedi with the shocking details on NDTV. pic.twitter.com/IP4jMJBdTA