謠言終結站》全世界首個驗確診屍體國家是俄羅斯 查核中心闢謠

網傳「俄羅斯指出不是疫情是細菌而非病毒」、「俄羅斯已成為世界上第一個對COVID-19屍體進行屍檢的國家」，訊息，查核中心查證後確認是網路謠言。（彭博）

2021/05/06 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳「俄羅斯已成為世界上第一個對COVID-19屍體進行屍檢的國家……俄羅斯衛生部指出COVID-19不是病毒，而是細菌」，事實查核中心經查證後發現，此傳言是舊傳言變形而來，且內容多處不實，因此為「錯誤」訊息，提醒民眾切勿相信此傳言內容。

上個月23日通訊群組與社群媒體開始流傳1則長訊息，「俄羅斯已成為世界上第一個對COVID-19屍體進行屍檢的國家……俄羅斯衛生部指出COVID-19不是病毒，而是細菌」等內容。《台灣事實查核中心》查證結果後指出，早在俄羅斯有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡案例前（3月19日），中國已對新冠肺炎死者進行屍檢（2月28日），傳言宣稱「俄羅斯是第一個對COVID-19屍體進行屍檢的國家」，並非事實。

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同時，傳言表示，「俄羅斯衛生部指出COVID-19不是病毒，而是細菌」、「服用抗生素片可以治療COVID-19」，查核中心檢索發現，俄羅斯衛生部與傳言完全相反，抗生素是用來治療細菌，而新冠病毒是一種病毒，因此不應使用抗生素來預防和治療新冠病毒。

此外，查核中心發現流傳「俄羅斯」的版本是舊傳言變形而來，早在去年5月，以「義大利」冠名的中文版傳言與多國語言的形式在全球各地開始流傳，且內容多屬不實。

綜合以上，證實傳言為「錯誤」訊息。

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