68歲泰王又當爸？英記者爆：傳嬪妃生下小王子藏瑞士

2021/05/06 11:34

〔即時新聞/綜合報導〕現年68歲的泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)被爆又當爸,據稱一位從未曝光過的嬪妃又為他生下一名小王子,由於目前正宮王后素提達和貴妃詩妮娜都未生下子嗣,因此這項消息也再度引發外界熱議。

長年關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)日前在推特發文稱,根據來自瑞士恩格堡的消息來源指稱,泰王瓦吉拉隆功的一名後宮妃子日前在德國巴伐利亞生下一名小王子,之後母子倆更被送往瑞士的瓦爾德格酒店(Hotel Waldegg)居住。不過截至目前尚無關於這名嬪妃的身分訊息。

請繼續往下閱讀...

據外媒消息指出,目前的王后素提達昔日也曾是小三,當初也曾被瓦吉拉隆功藏在這間飯店,直到扶正後才被接回泰國登上后位,但至今仍未為泰王生下子嗣。如今傳出又有妃子為泰王生下兒子,這也讓外界關注,王后及復寵貴妃詩妮娜的地位是否會因此受影響。

EXCLUSIVE—King Vajiralongkorn fathered a son with a member of his harem in Bavaria, and the mother and child were sent to live at Hotel Waldegg in Switzerland where Queen Suthida has been based for years, according to well-placed sources in Engelberg 1/3 https://t.co/zoMjbk19AF