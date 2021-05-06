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    軍情動態》超炫！美陸軍新夜視鏡超清楚 作戰彷彿置身電玩遊戲

    美國陸軍第二步兵旅戰鬥隊公布新型夜視鏡ENVG-B的視覺效果，該鏡能以以「白光」勾勒出人物輪廓，可讓陸軍作戰時擁有更好的觀景視野。（圖翻攝自Lancer Brigade官方推特）

    美國陸軍第二步兵旅戰鬥隊公布新型夜視鏡ENVG-B的視覺效果，該鏡能以以「白光」勾勒出人物輪廓，可讓陸軍作戰時擁有更好的觀景視野。（圖翻攝自Lancer Brigade官方推特）

    2021/05/06 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕超炫！美國陸軍第二步兵旅戰鬥隊Lancer Brigade近日公布新型夜視鏡ENVG-B的視覺效果，該鏡能清楚以「白光」勾勒出人物輪廓，而非傳統夜視鏡的「綠光」，讓人彷彿置身電玩場景，美國陸軍對此夜視鏡也讚譽有加，將逐步派發。

    綜合外媒報導，美國陸軍在2019年首次試用夜視鏡ENVG-B，取代舊型的單眼PVS-14 夜視儀，新的夜視鏡ENVG-B採用雙筒望遠鏡設計，重量僅2.5磅（約1.13公斤），安裝在頭盔前方，讓士兵能自在轉換單眼及雙目的視覺效果。

    報導提到，美國陸軍在華盛頓（Washington）劉易斯-麥喬德聯合基地（Joint Base Lewis–McChord，JBLM）進行排級實彈演練，來自堪薩斯州的萊利堡（Fort Riley）的幾個部隊，就使用了ENVG-B夜視鏡參與演習，也公布了實際操演的影片。

    報導指出，ENVG-B夜視鏡採用新型白色螢光磷管，搭配擴增實境（Augmented Reality），有別於傳統夜視鏡的「綠光」，能以「白光」勾勒出人物輪廓，能成功地和背景做區隔，除了讓畫面有更好的對比度外，也可讓其擁有更佳的觀景視野。

    報導也說，新型夜視鏡能讓部隊在黑暗中更容易辨識，還能抵抗塵土、霧氣以及煙霧。美國陸軍相當滿意此夜視鏡的實戰表現，預計將在今年9月全面對大部分陸軍兵團派發新型ENVG-B夜視鏡，盼能有效提昇美軍夜間作戰能力。

    陸軍89騎兵團第3中隊C連連長哈斯（Will Hess）就曾提到：「以清晰程度來說，舊型PVS-14 夜視儀就像黑夜，新型ENVG-B夜視鏡就像白天，戴上新型視鏡，普通射手都能輕鬆命中300公尺外的目標，但舊型恐怕連150公尺外都看不到」。

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