軍情動態》超炫！美陸軍新夜視鏡超清楚 作戰彷彿置身電玩遊戲

2021/05/06 11:48

〔即時新聞/綜合報導〕超炫!美國陸軍第二步兵旅戰鬥隊Lancer Brigade近日公布新型夜視鏡ENVG-B的視覺效果,該鏡能清楚以「白光」勾勒出人物輪廓,而非傳統夜視鏡的「綠光」,讓人彷彿置身電玩場景,美國陸軍對此夜視鏡也讚譽有加,將逐步派發。

綜合外媒報導,美國陸軍在2019年首次試用夜視鏡ENVG-B,取代舊型的單眼PVS-14 夜視儀,新的夜視鏡ENVG-B採用雙筒望遠鏡設計,重量僅2.5磅(約1.13公斤),安裝在頭盔前方,讓士兵能自在轉換單眼及雙目的視覺效果。

請繼續往下閱讀...

報導提到,美國陸軍在華盛頓(Washington)劉易斯-麥喬德聯合基地(Joint Base Lewis–McChord,JBLM)進行排級實彈演練,來自堪薩斯州的萊利堡(Fort Riley)的幾個部隊,就使用了ENVG-B夜視鏡參與演習,也公布了實際操演的影片。

報導指出,ENVG-B夜視鏡採用新型白色螢光磷管,搭配擴增實境(Augmented Reality),有別於傳統夜視鏡的「綠光」,能以「白光」勾勒出人物輪廓,能成功地和背景做區隔,除了讓畫面有更好的對比度外,也可讓其擁有更佳的觀景視野。

報導也說,新型夜視鏡能讓部隊在黑暗中更容易辨識,還能抵抗塵土、霧氣以及煙霧。美國陸軍相當滿意此夜視鏡的實戰表現,預計將在今年9月全面對大部分陸軍兵團派發新型ENVG-B夜視鏡,盼能有效提昇美軍夜間作戰能力。

陸軍89騎兵團第3中隊C連連長哈斯(Will Hess)就曾提到:「以清晰程度來說,舊型PVS-14 夜視儀就像黑夜,新型ENVG-B夜視鏡就像白天,戴上新型視鏡,普通射手都能輕鬆命中300公尺外的目標,但舊型恐怕連150公尺外都看不到」。

New Equipment!



Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars continue the @USArmy’s effort to #modernize our fighting force!



You have never seen night vision like this! #readynow #QuietProfessionals pic.twitter.com/3TCPtnno1r