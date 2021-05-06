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    分析統獨民調 美國政治學博士：台灣人不想跟中國統一

    政治學博士、台灣政治專家南樂分析統獨立場民調折線圖，他表示，台灣人不想跟中國統一，中國持續威脅要武統台灣，而任何討論此議題的文章都應認知到這兩點。（圖取自南樂推特）

    政治學博士、台灣政治專家南樂分析統獨立場民調折線圖，他表示，台灣人不想跟中國統一，中國持續威脅要武統台灣，而任何討論此議題的文章都應認知到這兩點。（圖取自南樂推特）

    2021/05/06 00:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士、台灣政治專家南樂（Lev Nachman）5日推文分析統獨立場民調折線圖，他表示，任何討論此議題的文章都應認知到「台灣人不想跟中國統一」、「中國持續威脅要武統台灣」。

    南樂5日在推特發文，他分析國立政治大學選舉研究中心製作的「台灣民眾統獨立場分布（1994.12-2020.12）」折線圖，其中「偏向獨立」從8.0％上升到25.8％、「儘快獨立」從3.1％上升到6.6％；「偏向統一」從15.6％下降到5.6％、「儘快統一」從15.6％下降到5.6％；「維持現狀再決定」則從38.5％持續下降28.8％；無反應的則從20.5％下降到6.8％。

    對此，南樂強調，第一點，台灣人「不」想要跟中國統一，之所以知道這件事是因為社會學者持續在針對台灣人的統獨立場做民調。第二點，中共規律地威脅要武統台灣，之所以知道這件事是因為中國一直在在威脅要武統台灣。

    「不管是從美國還是中國視角出發，任何要討論戰爭或侵略的文章，都應該至少要認知以上兩點。」南樂在留言中繼續說，煽動恐懼的文章在塑造台灣是「危險」的同時，在弱化台灣向主流媒體發聲的力道。

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