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    武漢肺炎》越南入境檢疫延長為至少21天

    越南河內總醫院醫護人員因應防疫，趁要進去院區者填寫健康聲明時量測體溫。（法新社）

    越南河內總醫院醫護人員因應防疫，趁要進去院區者填寫健康聲明時量測體溫。（法新社）

    2021/05/06 01:03

    〔中央社〕越南武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續擴散，官方今晚發布公文表示，「依規定」須集中隔離的人員，原本至少14天的隔離檢疫期將延長為至少21天。

    越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會今天晚間發布公文做出如上指示，並強調集中隔離人員至少須在集中隔離的第1天、第14天、第20天各做1次篩檢。

    依據公文，民眾結束集中隔離後，後續自主健康監測的時間，從原本的14天下調至7天，且自主健康監測第7天須再次篩檢。

    公文並未說明前述規定將從何時開始實施以及具體適用對象，但多家越南媒體引述衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）的說法指出，「21+7」的新規定從今天起實施，適用對象包括入境者以及曾與確診病例接觸者。

    此外，根據越南2019冠狀病毒疾病國家疫情防控指導委員會今天稍早發布的公文，民眾在自主健康監測期間不可出門，若要外出上班或處理必要事情，須事先通知當地警方和醫療人員。

    越南正面臨新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情考驗，目前已知的兩個疫情熱點都與變種病毒有關，且感染源在隔離期間的篩檢結果皆呈陰性。

    越南衛生部今天晚間表示，越南自去年1月23日爆發疫情以來，迄今共3022人確診，其中1626例為本土病例、35人死亡。自4月27日迄今，越南累計56例本土病例。

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