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    女子峽谷失蹤半年熬過寒冬被尋回！ 警方：她想住在這

    47歲的婦女失蹤了半年才被找到，不過警長辦公室透過新聞稿指出，「這名婦女是刻意從去年11月就留在此地區」。（美聯社）

    47歲的婦女失蹤了半年才被找到，不過警長辦公室透過新聞稿指出，「這名婦女是刻意從去年11月就留在此地區」。（美聯社）

    2021/05/05 22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州一名47歲的婦女去年11月25日在峽谷裡失蹤，搜救人員搜查未果，沒想到6個月後竟然被發現還留在峽谷裡，並且成功生還。

    綜合外媒報導，這名婦女依靠自己帶的補給品、草和苔蘚，以及路過的登山者提供的食物存活，並在附近的河中取水。

    去年在峽谷的停車場發現一輛汽車，搜救人員便派出了無人機和人員，從空中和地面搜查，但都沒有找到這名婦女，之後便扣押了車輛和露營用品。

    調查人員在接下來的幾個月，鍥而不捨的聯絡可能認識這名婦女的人，雖然沒有成功聯絡上婦女的家人，但探員透過和婦女的同事問話中，得知了婦女可能為精神健康問題所苦。

    直到本月2日，一組非營利的搜救小隊又來搜尋該地區，但搜救用的無人機出現意外墜毀，搜救小隊只好徒步取回無人機，終於在這時候發現了帳篷了和失蹤的婦女。

    警長辦公室表示，發現這名婦女時體重大幅減輕，而且非常虛弱，但顯然她很聰明才能存活下來。

    警長辦公室透過新聞稿指出，「這名婦女是刻意從去年11月就留在此地區」、「盡管多數人不會選擇生活在這種環境條件，但這名婦女並沒有違法，未來這名婦女也很有可能又回到同一個地方」。

    有官員表示，這名婦女已被送往當地醫院進行心理健康評估。

    另外，當地氣溫在冬天時通常都在0度C左右。猶他州警長辦公室新聞發言人表示，「這名婦女非常堅韌又不可思議，竟然能挺過一年之中最冷的日子，在我歷經30年來的搜救狀況以來，從沒見過這種事」。

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