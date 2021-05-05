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    奧運》疫情還在燒！東奧馬拉松測試賽登場 民質疑：為何現在辦？

    日本2020東京奧運會馬拉松測試賽今（5）日在札幌舉辦。（歐新社）

    日本2020東京奧運會馬拉松測試賽今（5）日在札幌舉辦。（歐新社）

    2021/05/05 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕日本2020東京奧運會馬拉松測試賽今（5）日在札幌舉辦，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，主辦單位呼籲民眾切勿前來觀賽，也有民眾質疑為什麼現在舉辦？

    根據《共同社》 報導，東奧馬拉松測試賽以札幌市中心大通公園為起點和終點，比賽路線包含著名地標北海道大學等人車聚集地點，需要提前進行交通管制等作業，因此北海道政府、札幌市政府、東奧組織委員會去年決議舉辦20公里路線的半程馬拉松作為測試賽。

    札幌單日確診病例在2日創下新高，新增326例確診，雖然官方今日在起點與終點設下禁止進入的告示，也有相關人員也在場邊巡視，提醒民眾「不能圍觀」，但在開跑前仍聚集許多觀賽的民眾。

    當地居民說「這樣大規模舉行，我會去看」、「政府要求避免外出，但如果是這種樣子，（該要求）就毫無意義。雖然我理解相關人士的辛苦，但非要現在舉行嗎？」

    奧組會運營局次長森泰夫在測試賽後的記者會上強調，要強制清空在場民眾很困難，但此次觀賽民眾比起往年已經減少非常多。

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