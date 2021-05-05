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    老父染疫身亡送火化 女兒太悲傷跳火堆陪葬

    印度疫情失控，死亡人數激增，多地搭建臨時火葬場火化遺體。（路透）

    印度疫情失控，死亡人數激增，多地搭建臨時火葬場火化遺體。（路透）

    2021/05/05 17:49

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續失控，各處可見醫療資源匱乏、臨時火葬場等著處理成堆遺體的慘況。近日一名女子的父親因為染疫過世，在火化過程中，女子疑因不捨父親離世，竟直接跳進火中想要陪葬，目前仍在搶救中。

    根據《印度斯坦時報》 報導，來自拉賈斯坦邦（Rajastan）巴爾梅爾鎮（Barmer）的34歲女子卡拉（Chandra Kala），其73歲老父沙達（Damodardas Sharda）在本月2日確診，出現不適症狀送醫治療，在2天後不幸逝世。

    當地警長拉卡什（Prem Prakash）指出，沙達逝世後，家裡只剩下3姐妹，其中卡拉排行老么。卡拉在當地時間4日晚間，與2位姐姐ㄧ同將父親的遺體送到火葬場，但在火化過程中，卡拉突然悲傷大喊：「爸爸你是我的一切，你走了我怎麼辦？」隨即起身跳入熊熊烈火中。

    旁人見狀雖趕緊將卡拉救出來並緊急送醫，但全身已有約70%嚴重燒燙傷，目前仍在醫院搶救中。

    另外，根據印度衛生部今天公布的最新數據，過去24小時新增38萬2315例，死亡人數增加3780人，再次創新高，疫情蔓延的速度遠超外界想像。

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