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    謠言終結站》網傳輝瑞疫苗導致神經疾病 專家：無根據

    網傳科學報告顯示輝瑞疫苗會摧毀神經，導致呆傻，查核中心經查發現是錯誤訊息。（路透）

    網傳科學報告顯示輝瑞疫苗會摧毀神經，導致呆傻，查核中心經查發現是錯誤訊息。（路透）

    2021/05/05 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日前網傳1則影片表示「輝瑞疫苗可摧毀神經系統導致呆傻」、「科學報告：輝瑞疫苗已確認可引起神經退行性疾病」等訊息，經事實查核中心查證後指出，訊息中的科學報告是刊登在不具學術公信力的期刊，且無分析數據與其它證據，專家也表示，mRNA（輝瑞）疫苗並不會直接進入細胞核、嵌入細胞核的基因體，也不會改變人體基因，表示傳言為「錯誤」訊息。

    通訊群組與社群平台自上月底起流傳訊息，指稱「輝瑞疫苗已確認可引起神經退行性疾病」、「輝瑞疫苗可摧毀神經系統導致呆傻」等訊息，還附上影片連結及英文文章。

    《台灣事實查核中心》 根據連結找尋出處發現，該文章源頭的網站沒有提供可靠的資訊，透過新興科技媒體中心（Science Media Center）協助檢索各大文獻資料庫、期刊及學術資料，也沒有收錄這家出版商或期刊的研究報告。

    而輝瑞疫苗是否有摧毀神經系統的疑慮，查核中心採訪專家指出，此篇報告的作者本身立場是反疫苗，且此文未經審核，只能說是初步的研究，作者都沒有提出任何證明，也沒有任何實驗證據，都是自行推測，且沒有任何分析方法、比對、參照序列或相關數據證明，因此報告的宣稱並不可信。

    至於網傳英文文章與網傳影片宣稱，「輝瑞疫苗是一種mRNA疫苗，可以產生新的蛋白質，並整合到人類基因組中」、「人體注射輝瑞疫苗後，它會跟人的基因體融合一體」，查核中心表示在之前的查核報告已查證，mRNA疫苗並不會直接進入細胞核，不會改變人體基因。會嵌入細胞核的基因體的是DNA，而輝瑞、莫德納等新冠疫苗是轉錄過的mRNA，mRNA只會進入細胞質，並不會嵌入細胞核的基因體中，因此，傳言宣稱並不正確。

    事實查核中心表示，綜合以上查證結果，此傳言為「錯誤」訊息。

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