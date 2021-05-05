職業不分貴賤！ 清潔婦退休留紙條嗆經理：別自以為比較了不起

英國67歲婦人考辛斯，在當地一處匯豐銀行從事清潔員的工作，至今已35個年頭，示意圖。（法新社）

2021/05/05 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕職業不分貴賤！英國一名67歲婦人在當地一處匯豐銀行（HSBC）從事清潔工作35年，上月30日退休，但她在退休當天，留下一張紙條給經理，希望對方能尊重她的職業，匯豐銀行則表示正在了解中。

根據《BBC》報導，英國67歲婦人考辛斯（Julie Cousins）在當地一家匯豐銀行工作了35年，終於在上月30日退休，可能與該行經理長期不睦，她留下一張紙條，上面寫著：「我退休的原因是因為妳對我尖酸刻薄的言語，和具有攻擊性的大吼大叫」。

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報導指出，紙條也寫道：「常常失控是妳的個性，但我可不是這種人，經理和所有在銀行工作的同仁要記得，世界上你可能從事任何行業，因此對人和善一點吧，別自以為銀行工作者比清潔婦人了不起」，字裡行間的酸度爆表。

報導提到，貼文被考辛斯的兒子貼出後，至今已吸引15.3萬人按讚，不少網友表示：「她做的很棒，我父親在學校擔任工友30年，許多教職員也對他很不禮貌，因此我發誓要對任何在學校工作的人保持友善」、「清潔工多偉大，沒有他們如何對抗武漢肺炎」、「小朋友也常對清潔工和廚房阿姨不禮貌，這是很好的機會教育」。

報導也說，考辛斯向《BBC》透露，她因年資屆滿所以退休，或許有些人認為清潔工不是什麼大工作，但她卻是靠此薪水維生；《BBC》也向匯豐銀行詢問此事，但該行僅以：「無法對特定員工發表評論，但正積極了解事發經過」來回應。

And this is why I love my mum. She’s been cleaning banks for 35 years and today walked out with this lovely note left for that awful manager. Happy retirement Mum - always have the last laugh eh! ????☺️ #Tada pic.twitter.com/u8G73MTPMA — Joe ???????? （@joecousins89） April 30, 2021

她在退休當日留了一張字條給和她共事的匯豐銀行經理，奉勸她待人和善一點，別自以為比清潔婦了不起，引發英國網友熱議。（圖翻攝自joecousins89推特）

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