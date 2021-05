職業不分貴賤！ 清潔婦退休留紙條嗆經理：別自以為比較了不起

2021/05/05 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕職業不分貴賤!英國一名67歲婦人在當地一處匯豐銀行(HSBC)從事清潔工作35年,上月30日退休,但她在退休當天,留下一張紙條給經理,希望對方能尊重她的職業,匯豐銀行則表示正在了解中。

根據《BBC》報導,英國67歲婦人考辛斯(Julie Cousins)在當地一家匯豐銀行工作了35年,終於在上月30日退休,可能與該行經理長期不睦,她留下一張紙條,上面寫著:「我退休的原因是因為妳對我尖酸刻薄的言語,和具有攻擊性的大吼大叫」。

請繼續往下閱讀...

報導指出,紙條也寫道:「常常失控是妳的個性,但我可不是這種人,經理和所有在銀行工作的同仁要記得,世界上你可能從事任何行業,因此對人和善一點吧,別自以為銀行工作者比清潔婦人了不起」,字裡行間的酸度爆表。

報導提到,貼文被考辛斯的兒子貼出後,至今已吸引15.3萬人按讚,不少網友表示:「她做的很棒,我父親在學校擔任工友30年,許多教職員也對他很不禮貌,因此我發誓要對任何在學校工作的人保持友善」、「清潔工多偉大,沒有他們如何對抗武漢肺炎」、「小朋友也常對清潔工和廚房阿姨不禮貌,這是很好的機會教育」。

報導也說,考辛斯向《BBC》透露,她因年資屆滿所以退休,或許有些人認為清潔工不是什麼大工作,但她卻是靠此薪水維生;《BBC》也向匯豐銀行詢問此事,但該行僅以:「無法對特定員工發表評論,但正積極了解事發經過」來回應。

And this is why I love my mum. She’s been cleaning banks for 35 years and today walked out with this lovely note left for that awful manager. Happy retirement Mum - always have the last laugh eh! ????☺️ #Tada pic.twitter.com/u8G73MTPMA