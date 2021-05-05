尊重言論自由 遭辱「北朝鮮的狗」文在寅撤告

南韓總統文在寅對民眾的污辱撤告。（歐新社）

2021/05/05 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月南韓1名男子因發放傳單詆毀總統文在寅及執政黨，內容有「北朝鮮眷養的狗」等侮辱性文字，遭文在寅指定法律代理人提告。昨日青瓦台發言人朴炅美表示，文在寅因「尊重言論自由」，已決定撤告，引起韓國民眾反應兩極。

綜合韓媒報導，朴炅美昨日下午在青瓦台春秋館召開記者會，宣布文在寅親自指示，對34歲男子金正植（김정식，音譯）因散佈傳單所犯下侮辱罪一事「在尊重國民言論自由的情形下，決定撤回告訴」，並表示當初執意提告的主要原因是因其內容有引用日本極右派雜誌裡出現的詞彙，對於韓國國格及名譽，甚至恐造成日韓關係受損，因此才決意走法律訴訟，「不過，總統的權力來自於國民的委任，即使外界指責極具侮辱性，身為總統也應當忍耐承擔，因此文在寅總統才決定撤告。」

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對此，韓國民眾反應兩極，有民眾稱讚撤訴的舉動，「因為輿論風向不好，所以撤銷告訴，我覺得這是正確的選擇」、「如果說了詛咒總統的話就被抓走，那跟以前軍政府有什麼區別」，但也有人認為不能濫用民主及言論自由，「因為是總統，所以就一定要忍受？」、「我認為國家及總統沒有理由接受毫無根據的批評」。

去年7月金正植在國會大廈噴水池附近，向民眾發放詆毀總統文在寅、執政黨的傳單，內容裡分別有「北朝鮮眷養的狗」、「民族問題人（韓語裡與文在寅同音）研究所」暗諷文在寅，且還在傳單上還放上文在寅、前首爾市長朴元淳等人與其父親的肖像，嘲諷執政黨主要人士皆為日據時期後代的親日派、賣國奴。

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