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    稱法艦南海巡航是為了維護國際法 法退將：南海不是中國的內海！

    法國退休將軍沙斐爾表示，法軍巡航的原因是為了維護《聯合國海洋法公約》，更強調南海並不是中國的「內海」。圖為兩棲攻擊艦「雷電號」（中央）。（美聯社）

    法國退休將軍沙斐爾表示，法軍巡航的原因是為了維護《聯合國海洋法公約》，更強調南海並不是中國的「內海」。圖為兩棲攻擊艦「雷電號」（中央）。（美聯社）

    2021/05/05 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國在南海頻頻「交手」，除了美軍以外，包括英國、法國及德國，都已實行或是預告在南海自由航行，印太局勢也成為各國專注焦點之一。曾任駐中使館武官的法國退休將軍沙斐爾（Daniel Schaeffer）接受法媒訪問時提到法國的印太戰略，表示法國軍隊巡航的原因是為了維護《聯合國海洋法公約》，強調南海並不是中國的「內海」。

    法國海軍在最近數月以來加強印太海遇的巡航活動，法國核動力攻擊潛艦「翡翠號」、支援艦「塞納河號」在今年2月完成南海巡航任務。於此同時，法國海軍的兩棲攻擊艦「雷電號」及護衛艦「蘇爾庫夫」2月中旬離開母港土倫港，並前往南海巡航。

    沙斐爾接受《法廣》 訪問時被問到「如何看待法國海軍在南海的活動」，沙斐爾表示，法媒當時都在說法軍此舉是在挑戰北京，但他並不這麼認為，因為法軍去南海的話，北京當然會不滿，但法國前往南海的目的是要捍衛《聯合國海洋法公約》，這項公約由一百多個國家聯合簽署，不可能因為某一國家的利益而被棄之不顧，這也是法國軍隊巡航的唯一原因，與美、日、澳等國海軍在南海聯合軍演也是出自於同樣目的。沙斐爾強調，南海並不是中國的「內海」，也不可能成為中國的內海。

    隨後沙斐爾被問到，德英兩國先後表示要派遣軍艦到南海捍衛自由航行權，是否會因此擦槍走火？沙斐爾則認為不存在這種風險，不過當時德國政府聲稱德艦將遠離中國人工島嶼12海浬外，這其實是錯誤決定，因為這樣等於是承認中國人工島的合法性。

    至於英國，沙斐爾表示，英國航艦打擊群規模宏大，或許將引發北京高度關注，北京也會擔心英國航艦打擊群會「順便將一些香港居民載回英國」。

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