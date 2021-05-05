為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣被封為「全球最危險之地」 法退將：事關美國安危

    沙斐爾指出，美中若爆發武力衝突，地點很有可能在南海及台灣海峽，而美國必須與台灣密切合作。圖為美軍航艦「尼米茲號」。（法新社）

    沙斐爾指出，美中若爆發武力衝突，地點很有可能在南海及台灣海峽，而美國必須與台灣密切合作。圖為美軍航艦「尼米茲號」。（法新社）

    2021/05/05 09:01

    〔即時新聞／綜合報導〕英國雜誌「經濟學人」（The Economist）日前將台灣封為「全球最危險的地方」，引起各界及國際間議論，曾任駐中使館武官的法國退休將軍沙斐爾（Daniel Schaeffer）接受法媒訪問時提到，若美中開戰，地點很有可能在南海或台灣海峽，而台灣對美國來說非常重要，美國政府應該與台灣密切合作，並提供台灣適當軍備，因為台灣的安危也事關美國安危。

    沙斐爾接受《法廣》專訪時提到，美中雙方都不會願意發動核子戰爭，若爆發武力衝突，地點很有可能在南海及台灣海峽，南海對於北京來說十分重要，因為解放軍停靠在海南省三亞的核子潛艦必須通過巴士海峽才能進入太平洋，南海即是確保這路徑的重要屏障。

    至於台灣的重要性，沙斐爾表示，一但台灣被中國攻下，那麼北京當局將可以在台灣的太平洋海岸修築海軍基地及核潛艦基地，因此台灣被北京攻下，將對美國國家安全造成嚴重威脅，這也是為什麼台灣對美國來說非常重要。

    沙斐爾最後則強調：「美國政府應該與台灣密切合作，提供給台灣適當的軍備，避免美國人一貫盛氣凌人的做法，因為台灣的安危事關美國的安危，但是我不知道美國人是否意識到這一點。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈
    2021/05/05 06:16

    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈
    中國男駕橡皮艇橫渡台海 國軍：偵蒐目標仍有限制
    2021/05/05 05:30

    中國男駕橡皮艇橫渡台海 國軍：偵蒐目標仍有限制

    富蘭克林獨家引進美國註冊基金 並推限時優惠
    武漢肺炎》醫師精闢分析 「台灣不會是下一個印度」
    2021/05/05 00:49

    武漢肺炎》醫師精闢分析 「台灣不會是下一個印度」
    笑死！中國駐日大使館PO圖諷刺美國 遭各方打臉
    2021/05/03 14:59

    笑死！中國駐日大使館PO圖諷刺美國 遭各方打臉

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    台日軍艦包抄中國護衛艦 邱國正：應該要做的監偵工作
    2021/05/03 09:33

    台日軍艦包抄中國護衛艦 邱國正：應該要做的監偵工作
    國際今日熱門
    婚外情結束25年婚姻 世界首富貝佐斯與前妻各擁第二春
    2021/05/04 10:11

    婚外情結束25年婚姻 世界首富貝佐斯與前妻各擁第二春

    台海局勢走向戰爭？ 瑞媒：習近平是最大變數
    2021/05/04 09:50

    台海局勢走向戰爭？ 瑞媒：習近平是最大變數

    維持川普政策引批評 拜登將難民接收上限提高至6萬2500人
    2021/05/04 10:22

    維持川普政策引批評 拜登將難民接收上限提高至6萬2500人

    軍情動態》F-35C登航艦 下半年將隨「卡爾文森號」出海巡弋
    2021/05/04 10:23

    軍情動態》F-35C登航艦 下半年將隨「卡爾文森號」出海巡弋

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播