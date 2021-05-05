台灣被封為「全球最危險之地」 法退將：事關美國安危

沙斐爾指出，美中若爆發武力衝突，地點很有可能在南海及台灣海峽，而美國必須與台灣密切合作。圖為美軍航艦「尼米茲號」。（法新社）

2021/05/05 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國雜誌「經濟學人」（The Economist）日前將台灣封為「全球最危險的地方」，引起各界及國際間議論，曾任駐中使館武官的法國退休將軍沙斐爾（Daniel Schaeffer）接受法媒訪問時提到，若美中開戰，地點很有可能在南海或台灣海峽，而台灣對美國來說非常重要，美國政府應該與台灣密切合作，並提供台灣適當軍備，因為台灣的安危也事關美國安危。

沙斐爾接受《法廣》專訪時提到，美中雙方都不會願意發動核子戰爭，若爆發武力衝突，地點很有可能在南海及台灣海峽，南海對於北京來說十分重要，因為解放軍停靠在海南省三亞的核子潛艦必須通過巴士海峽才能進入太平洋，南海即是確保這路徑的重要屏障。

請繼續往下閱讀...

至於台灣的重要性，沙斐爾表示，一但台灣被中國攻下，那麼北京當局將可以在台灣的太平洋海岸修築海軍基地及核潛艦基地，因此台灣被北京攻下，將對美國國家安全造成嚴重威脅，這也是為什麼台灣對美國來說非常重要。

沙斐爾最後則強調：「美國政府應該與台灣密切合作，提供給台灣適當的軍備，避免美國人一貫盛氣凌人的做法，因為台灣的安危事關美國的安危，但是我不知道美國人是否意識到這一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法