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    震撼！美兩棲突擊艦啟動方陣快砲 每分鐘4500發穿甲彈

    「馬金島號」兩棲突擊艦在美軍官方臉書亮相，軍艦上的MK 15方陣快砲實彈射擊。（圖取自US NAVY Facebook）

    「馬金島號」兩棲突擊艦在美軍官方臉書亮相，軍艦上的MK 15方陣快砲實彈射擊。（圖取自US NAVY Facebook）

    2021/05/05 00:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印度太平洋司令部將從當地時間5月3日起在阿拉斯加州進行「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）大規模軍演，參與演習的「馬金島號」兩棲突擊艦在美軍官方臉書亮相，軍艦上的MK 15方陣快砲實彈射擊，該武器每分鐘可射擊4500發穿甲彈，美軍表示「多棒的聲音」。

    美國海軍官方臉書釋出影片並介紹，MK 15方陣快砲具備防禦能力，能夠摧毀敵方的反艦飛彈，且系統可針對威脅自動檢測、評估、追蹤並執行指令，也能抵抗小型飛機、直升機與無人機，為軍火商雷神公司承包的武器項目，每分鐘能對反艦飛彈射擊4500發20毫米的穿甲彈。

    據了解，美軍當地時間3日起將舉辦「北方邊緣2021」演習，14日結束，目的在於進行高強度的戰鬥訓練，增強參演部隊的戰備能力，並培養部隊間聯合演訓默契及提升合作經驗，除了「馬金島號」兩棲突擊艦之外，還有「羅斯福號」航空母艦打擊小組、航空母艦第11航空聯隊（CVW-11）、第25步兵師第4步兵旅戰鬥隊、 第17野戰砲兵旅、第3航空遠征特遣隊，佛州埃格林空軍基地第53聯隊等，將有240架軍機、6艘海軍艦艇及1.5萬兵力參加演習。

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