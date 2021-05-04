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    棄用天然鑽 全球最大珠寶商將全面使用人造鑽石

    全球最大珠寶商「潘多拉」（Pandora）今（4）日宣布，將停止使用開採的鑽石來製作珠寶，新產品將轉向使用實驗室生產的人造鑽石。（路透）

    全球最大珠寶商「潘多拉」（Pandora）今（4）日宣布，將停止使用開採的鑽石來製作珠寶，新產品將轉向使用實驗室生產的人造鑽石。（路透）

    2021/05/04 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕全球最大珠寶商「潘多拉」（Pandora）今（4）日宣布，將停止使用開採的鑽石來製作珠寶，新產品將轉向使用實驗室生產的人造鑽石。

    綜合外媒報導，總部位於丹麥哥本哈根的潘多拉，珠寶首飾生產量超過世界上任何其他公司，去年就生產了8500萬件珠寶，售出5萬顆鑽石，但現在該公司決定棄用礦產鑽石，改用人造鑽石，目標是「通過可負擔、可持續發展的產品來改變鑽石珠寶市場」。

    潘多拉將在英國發布第一批使用實驗室人造鑽石的珠寶系列Pandora Brilliance，並有望於明年擴大到全球市場。CEO拉西克（Alexander Lacik）表示，這是創新和進步的象徵，亦是歷久不衰的美麗。

    潘多拉實驗室將使用把碳氫化合物氣體的混合物加熱至攝氏800度的技術製造寶石，這將促使碳原子沉積在種子鑽石上，並逐漸形成晶體。潘多拉說，它們的人造鑽石符合礦產鑽石「4C標準」（切割、顏色、淨度、克拉重量）。

    隨著來自非衝突區域的平價鑽石獲得千禧世代青睞，人造鑽石的接受度不斷提升，根據貝恩諮詢公司（Bain＆Company），實驗室生產的鑽石價格如今比天然鑽石便宜10倍。

    潘多拉先前已承諾不再依賴新開採的黃金和白銀製作珠寶，到2025年，該公司的產品將只使用可回收的貴金屬。

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