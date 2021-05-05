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    印尼版罔腰！ 變性歌手宣布懷孕 幾天就稱感受到胎動

    盧納今天在IG上PO出驗孕棒結果的照片。（圖擷取自lucintaluna_manjalita_IG）

    盧納今天在IG上PO出驗孕棒結果的照片。（圖擷取自lucintaluna_manjalita_IG）

    2021/05/05 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕變性網紅「罔腰」先前因為宣稱自己懷孕，引發軒然大波，沒想到近日又出現印尼版罔腰！印尼跨性別歌手盧納（Lucinta Luna）近日在社群平台上宣布自己懷孕，引發爭議。

    綜合外媒報導，曾因吸毒被逮、爭議不斷的盧納，上月30日在個人IG上PO出一段影片，畫面中可見其友人對著鏡子開心自拍，但下一秒發現盧納表情似乎很痛苦的抱著肚子，接著衝向廁所不停乾嘔，表現出好像害喜的症狀。隨後盧納拿出驗孕棒檢測，顯示懷孕，她還激動落淚。

    本月1日，盧納再於IG發布影片，可以看到她正和另一半視訊，宣稱自己懷上對方的兒子，還是個男生。盧納男友在鏡頭另一方詢問是否有看過醫生，盧納則表示已經有用過驗孕棒，還要男方「負責」。

    今天（盧納）又透露肚子裡的孩子在「踢」她，從今天的影片可以看見，友人攙扶著她，盧納則一臉痛苦的摸著肚子，走不了路，最後友人直接將她抬起來上車。

    這個消息隨即引起印尼網友熱議，多數人留言看笑話，「太荒謬了」、「到底怎麼懷孕的」、「這是在演哪齣？」、「為什麼才懷孕幾天就會踢，通常都要有4、5個月，我真的快笑死」。

    據悉，盧納原名為法塔赫（Muhammad Fatah），因歌曲《Bobo Di Mana》走紅，去年將身分證上的性別改為女性。有趣的是，去年2月11日，盧納及其友人在雅加達一處公寓因吸毒被捕，當時警方看她身分證雖稱是女性，但護照上的性別仍為男性，一度不知道該把她送進男性還是女性的拘留所。

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    盧納宣稱肚子裡的小孩在踢她，PO出的影片可以看到友人攙扶著她，甚至直接抬起她。（圖擷取自lucintaluna_manjalita_IG）

    盧納宣稱肚子裡的小孩在踢她，PO出的影片可以看到友人攙扶著她，甚至直接抬起她。（圖擷取自lucintaluna_manjalita_IG）

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