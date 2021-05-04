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    對抗氣候變遷光說不練？ 中資銀行被控資助雨林濫伐

    中資銀行被踢爆大規模資助全球雨林濫伐業者，與中國政府宣告對抗氣候變遷背道而馳。（路透檔案照）

    中資銀行被踢爆大規模資助全球雨林濫伐業者，與中國政府宣告對抗氣候變遷背道而馳。（路透檔案照）

    2021/05/04 22:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國訂下2060年達成「碳中和」的目標，盼為對抗氣候變遷拋磚引玉。然而，英國《金融時報》4日引述最新研究指出，中資銀行在過去4年間，為濫墾濫伐熱帶雨林的企業，提供高達150億美元（約4230億台幣）的貸款或核保服務，似與中國官方在氣候議題上的承諾背道而馳。

    據報導，非政府組織「森林與金融」（Forests & Finance）的研究顯示，中資銀行在2016年1月至2020年4月間，為東南亞、巴西、非洲的紙漿、造紙、棕櫚油、橡膠和木材等危害熱帶雨林的業者，提供約4230億台幣的貸款和核保服務，金額之高在全球僅次於巴西，但巴西銀行大部分的貸款業務僅限國內，中資銀行卻跨足全球多個區域。

    其中，中國工商銀行是最大的貸款和核保服務提供方，涉及的金額高達22億美元（約620億台幣）；中國中化集團則是最大融資業者，累計融資46億美元（約1298億台幣），大部分資金投入於橡膠業務。「森林與金融」負責人皮肯（Tom Picken）對此怒斥，全球經濟大國嘴巴上說要對氣候變遷採取行動，卻持續對本國銀行資助森林濫伐視而不見。

    中國國家主席習近平雖在去年承諾，中國將在2060年前實現「碳中和」，但環保人士指出，中國在海外的投資，以及對有害環保的基礎設施的借貸行為，明顯與習近平的遠大目標互相矛盾。皮肯解釋，「森林與金融」的數據庫正是要揭露中資銀行對森林濫伐業者的龐大金援，遠遠不及「綠色金融」（green financing）的標準，希望藉此施壓中資銀行進行更嚴格的把關。

    據報導，中國銀行體系已在2017年超越歐元區，成為全球總資產規模最大的銀行體系；國際清算銀行（BIS）去年的研究報告則顯示，在全球新興和已開發經濟體中，中資銀行已成最大的跨境債權人，顯示其影響力正節節攀升。

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