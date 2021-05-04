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    法國變小了！界碑擋路...... 比利時-法國國界線被農夫重劃

    被比利時農人搬動過的法國-比利時界碑。（擷取自David Lavaux 臉書；本報合成）

    被比利時農人搬動過的法國-比利時界碑。（擷取自David Lavaux 臉書；本報合成）

    2021/05/04 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕一名比利時農人日前在農作時，竟然無意中重劃了法國-比利時兩邊的國界，這導致比利時的埃爾克利訥自治市（Erquelinnes）面積變大，而法國的羅克河畔布西尼市（Bousignies-sur-Roc）因此變小。

    英國廣播公司（BBC）報導，據信那名農夫應該是為了避免界碑擋住曳引機，因此將其搬動。它距離原處約2.29公尺。

    埃爾克利訥自治市的市長拉沃（David Lavaux）打趣的說，「他把比利時的領土增大了，法國則因此縮小，這不是好主意唷」、「我個人是很樂意見到我的治下變大啦，但是羅克河畔布西尼的市長可不會同意」。

    羅克河畔布西尼市長韋洛內克（Aurélie Welonek）也開玩笑稱，「我們不該因此爆發新的邊境戰爭。」

    報導指出，比利時政府打算先跟農民談談，請他將界碑移回原處，以求小事化無；但若無果，那這起事件可能就會上升到外交層級，屆時將會召開法比邊界委員會，此會上次召開已經要追溯到1930年。

    法比兩國的國界線長約620公里，依據來源是法蘭西王國與荷蘭聯合王國在1820年簽訂的《克特雷特條約》（Treaty of Kortrijk）。此塊界碑從那時就一直屹立至今。

    被比利時農人搬動過的法國-比利時界碑。（擷取自David Lavaux 臉書）

    被比利時農人搬動過的法國-比利時界碑。（擷取自David Lavaux 臉書）

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