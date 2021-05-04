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    武漢肺炎》巴基斯坦數千信眾宗教遊行 多數人未戴口罩

    巴基斯坦今（4）日大型宗教節日吸引數千人參與，且多數人未配戴口罩。（歐新社）

    巴基斯坦今（4）日大型宗教節日吸引數千人參與，且多數人未配戴口罩。（歐新社）

    2021/05/04 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在南亞狂燒，巴基斯坦今（4）日大型宗教節日仍吸引數千人參與，且多數人未配戴口罩。

    《法新社》報導，巴基斯坦有數千名什葉派穆斯林聚集在東部城市拉合爾（Lahore）參加遊行，紀念先知穆罕默德的伴侶及女婿逝世。

    日前印度舉辦大壺節（Kumbh Mela），吸引數百萬名信眾參與，因而引爆當地最嚴重的疫情危機。巴基斯坦聯邦政府有鑑於此，先前已宣布禁止舉辦此遊行，但與宗教領袖的當地協商卻以失敗告終。巴基斯坦什葉派伊斯蘭學者理事會（Pakistan's Shiite Ulema Council）在遊行前發布一則聲明，表示拒絕對哀悼紀念儀式加上任何限制。

    參與遊行的什葉派穆斯林身穿黑衣並高喊著口號。拉合爾警方表示，曾嘗試與遊行中的宗教領袖進行協商，但他們拒絕退讓。

    巴基斯坦政府近幾個月大幅減少壓抑宗教活動。清真寺在齋戒月期間保持開放，少有信徒在夜晚大型集會活動中遵守社交距離限制。但私人集會、商店及餐廳仍有嚴格防疫限制。

    巴基斯坦正努力對抗第三波疫情，目前累計總確診人數已超過80萬人，總死亡人數超過1萬8千人。

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