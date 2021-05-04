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    醉男搭訕妹子遭拒 惱羞開車從後追撞：叫妳裝清高！

    陳男搭訕妹子不成，竟開車追撞女子，女子癱坐在地上。（圖翻攝自微博）

    陳男搭訕妹子不成，竟開車追撞女子，女子癱坐在地上。（圖翻攝自微博）

    2021/05/04 19:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子日前開車在路上遇見一名相貌姣好的女子，便驅車上前搭訕，沒想到被拒絕後，男子惱羞成怒，從後方開車追撞女子，還下車辱罵女子「裝清高」。事後警方獲報到場，發現男子喝酒駕車，當場將其逮捕。

    綜合中媒報導，浙江省溫嶺市一名25歲陳姓男子，上月25日凌晨1點多，開車在路上碰見獨自行走的田姓女子，便驅車上前跟在旁邊，搖下車窗試圖搭訕田女，語帶輕挑的說：「美女，要不要搭車呀？加個微信吧，我送妳一程。」田女見狀嚇了一跳，馬上拒絕，並加快腳步離開。

    沒想到被拒絕後的陳男惱羞成怒，竟踩油門從後頭追撞田女，田女直接被撞倒，整個人癱坐在地上；陳男還下車辱罵田女「叫妳裝清高！」但過沒多久，田女的丈夫趕了過來，原來當時田女是早就與丈夫約好碰面，要一起回家。陳男見自己搭訕的妹子是個人妻，且丈夫也到現場，頓時態度龜縮起來，表示希望可以私下和解。

    田女及丈夫氣憤拒絕並馬上報警。警方到場後對陳男施行酒測，發現他嚴重超標，當場將陳男逮捕，陳男則聲稱，自己因為剛分手心情不好，加上喝完酒後情緒才失控。事後陳男被依酒駕及尋釁滋事罪嫌遭刑事拘留。

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