離婚後仍是朋友 名人夫妻建立好聚好散形象

科技巨擘微軟公司創辦人比爾．蓋茲（右）和梅琳達（左）對外宣布結束27年婚姻。（美聯社）

2021/05/04 17:59

〔中央社〕瑪肯西和梅琳達都是住在西雅圖的前企業夫人，擁有高學歷和職場經歷，走入家庭，最後放手逾25年婚姻。瑪肯西是亞馬遜執行長貝佐斯的前妻，梅琳達是微軟創辦人比爾．蓋茲前妻，這些名人形塑好聚好散、離婚後繼續做公益的好形象。

科技巨擘微軟公司（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和梅琳達（Melinda）對外宣布結束27年婚姻，認為彼此「難以夫妻關係共同成長」，但會繼續合作慈善事業。

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好聚好散的對外形象，讓人聯想到電子商務龍頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前妻瑪肯西（MacKenzie Scott）2019年1月的離異。

當時貝佐斯在推特發布離婚訊息，「我們想讓外人了解我們生活的發展」。卸下25年妻子身分的瑪肯西，推文寫著「期待以孩子的父母和朋友展開人生新頁」。

蓋茲和梅琳達真正離婚的原因外界不得而知。貝佐斯和瑪肯西宣布離異後，「國家詢問報」（National Enquirer）緊接著報導八卦內部，透露貝佐斯和福斯新聞台前主播桑琪士（Lauren Sanchez）有婚外情。

走出婚姻陰霾後，企業家前妻更有名。瑪肯西獲得亞馬遜4%股權，約360億美元贍養費，大筆投注在公益，51歲的她以「人美心也美」的慈善家之名獲得外界肯定。

而比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill &Melinda Gates Foundation）自從2000年成立以來，讓蓋茲夫婦一直受到媒體關注，56歲的梅琳達早已是活躍的慈善家。

然而，瑪肯西或梅琳達不只是成功男人背後的女人，且是學有專精的時代女性。

紐約時報報導，瑪肯西就讀普林斯頓大學（Princeton University）時，曾師事諾貝爾文學獎得主莫里森（Toni Morrison），被評為創意寫作課「最優秀的學生之一」。

瑪肯西與貝佐斯婚後從美國東岸搬到西雅圖在車庫創業，當時亞馬遜只是一間小型電子書商。伴隨亞馬遜蒸蒸日上的發展，身為企業強人的妻子，瑪肯西婚後育有4子，包括3個兒子和一位自中國領養的女兒。過去她偶爾公開露面是為了宣傳出版的小說。

同樣是「學霸」，根據領英（LinkedIn）的職涯資料，梅琳達畢業於杜克大學（Duke University），並取得該校MBA學位。梅琳達在2019年回憶錄「提升的時刻」（The Moment of Lift），描述童年、生活。在微軟公司從行銷經理開始做起，與蓋茲在一場員工餐會認識，兩人都喜歡拼圖，梅琳達在一次數學遊戲中擊敗蓋茲，贏得他的心。

儘管1994年梅琳達嫁給蓋茲時，身為微軟共同創辦人的蓋茲已擁有高身價，梅琳達表現不俗，1996年離開職場、專注家庭前的頭銜是微軟資訊產品總經理。回憶錄中，她揭露身為公眾偶像之妻和3個孩子全職媽媽的掙扎。

值得關注的是，兩人都沒有放棄所學所長。瑪肯西重拾小說創作，處女作於2006年獲得美國國家圖書獎（American Book Award），第2本書2013年出版。梅琳達於2015年成立Pivotal Ventures投資公司，特別關注女力成長。

世界富豪榜上的兩位企業家原配放手婚姻、展開人生新頁，她們選擇好聚好散，並以公益行善樹立新時代女性形象，或將成為面對婚姻問題時的典範。

電子商務龍頭亞馬遜公司創辦人貝佐斯（左）與前妻瑪肯西（右）。（美聯社）

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