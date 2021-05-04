「不能脫單就脫貧」 中國官媒1篇文震碎自家玻璃心

中國官媒《中新社》今（4日）發布1篇貼文，戲謔中國社會單身又沒錢的平民百姓。（圖取自中新社微博）

2021/05/04 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年宣布「脫貧」，中國官媒《中新社》今（4日）發布1篇貼文，戲謔中國社會「單身」又「沒錢」的平民百姓，中國網友們見到貼文都感到臉部發腫，怒轟「傷害性不高，侮辱性極強」。

中國國務院新聞辦公室4月曾發表《人類減貧的中國實踐》白皮書稱：「2021年2月25日，習近平總書記在全國脫貧攻堅總結表彰大會上莊嚴宣告，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，中國完成了消除絕對貧困的艱鉅任務。」稱中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困，還說中國打贏脫貧攻堅戰，顯著縮小了世界貧困人口版圖。

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中國官媒《中新社》今天上午7點30分在微博發布1篇貼文，稱「如果不能脫單，就趕緊脫貧吧。你總不能身邊既沒人，卡裡又沒錢。早安，加油~」，內容將矛頭指向中國社會廣大的單身小資族，貼文還附上1張從地面往天空拍攝的日暈照片，立刻引發網路輿論不滿。

許多中國網友留言痛批《中新社》「罵人就是你的不對了」，更有網友指出「謝謝有被冒犯到」、「說得輕鬆，你以為你是誰呀！」、「被冒犯，你還是發廣告吧」、「覺得你是在嘲笑我們是貧窮的單身狗」、「扎心了，提醒了我沒錢又沒對象」、「你禮貌嗎？」、「這句話傷了成百上千人的心」。

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