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    譚德塞有意連任世衛秘書長 傳祖國衣索比亞恐拒挺！

    世衛秘書長譚德塞傳有意尋求連任，但恐怕難以獲得祖國衣索比亞支持。（路透）

    世衛秘書長譚德塞傳有意尋求連任，但恐怕難以獲得祖國衣索比亞支持。（路透）

    2021/05/04 18:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國保健新聞網站《Stat News》週一（3日）披露指世衛秘書長譚德塞有意尋求連任；但有南非媒體表示，譚德塞過去聲望嚴重下跌，恐怕連自己的祖國伊索比亞都不會支持他。

    綜合外媒報導，現年56歲、出身衣索比亞的譚德塞，2017年成為首位當選世衛秘書長的非洲裔人士，明年任期屆滿，有知情人士日前透露他有意再爭取下一個任期。

    世衛秘書長任期5年，得連任1次。據悉，新任秘書長選舉將於今年9月啟動，194個成員國可以在9月前提名候選人，明年舉行選舉，目前還沒有人選要出來角逐秘書長職位的消息。而譚德塞在上一次世衛秘書長選舉中，受到55國組成的非洲聯盟鼎力相助，輕鬆擊敗另5名候選人。

    然而因為譚德塞在去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，立場過度親中惹議，引發多國不滿，不少聲音批評他與中國政府一唱一和，未能及時掌握病毒和疫情實際情況，導致各國錯過防疫黃金期。

    另外《路透》表示，譚德塞連任關鍵在非洲國家的支持度，但現在已有傳言指連其祖國衣索比亞都不支持他；南非全國性日報《營業日》（Business Day）也表示，消息人士懷疑譚德塞能否指望獲得上次提名他的祖國支持，因衣國軍方在去年11月曾指控譚德塞支持發生在該國北部提格雷州（Tigray）發生的叛變，但譚德塞本人否認此一指控。

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