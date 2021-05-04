軍情動態》美軍舉行大規模軍演 羅斯福號、馬金島號都來了！

美國印太司令部於5月3日展開大規模軍演。圖為羅斯福號在2019年演習後經過阿拉斯加灣。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

2021/05/04 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國印度太平洋司令部將從當地時間5月3日起在阿拉斯加州進行「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）大規模軍演，將有240架軍機、6艘海軍艦艇及1.5萬兵力參加演習，同時也是今年計畫在阿拉斯加舉行的最大規模軍演。

美國太平洋艦隊司令部透過新聞稿表示，此次「北方邊緣2021」的目的在於進行高強度的戰鬥訓練，增強參演部隊的戰備能力，並培養部隊間聯合演訓默契及提升合作經驗。負責策劃此次軍演的空軍中校博耶（Mike Boyer）指出，美軍需要讓多支不同部隊匯集在一處大型場域，以便彼此共同訓練。博耶強調：「通常每支部隊都是獨立操練，但這樣並沒有真正獲得在現代衝突中面對的部隊編組複雜性，因此北方邊緣軍演使得參演部隊中的年輕士兵得以獲取經驗，藉此有效面對未來衝突中可能出現的複雜情勢。」

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參與此次「北方邊緣2021」的單位包括「羅斯福號」航空母艦打擊小組、航空母艦第11航空聯隊（CVW-11），「馬金島號」水陸兩棲戰備小組、第25步兵師第4步兵旅戰鬥隊、 第17野戰砲兵旅、第3航空遠征特遣隊，佛州埃格林空軍基地第53聯隊等，將有240架軍機、6艘海軍艦艇及1.5萬兵力參加演習，演習從5月3日在阿拉斯加周邊區域舉行，14日結束。

兩棲突擊艦「馬金島號」此次也參與「北方邊緣2021」軍演。（路透）

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