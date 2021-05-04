311震後重生》就是要活下去！日本東北最強的2位老闆娘

2021/05/04 13:08

〔駐日特派員林翠儀／專題報導〕日本宮城縣釜石市老鋪旅館「寶來館」64歲的的女將（老闆娘）岩崎昭子和同縣氣仙沼市百年酒鋪「菅豐酒店」71歲的女將菅原文子，在311大地震中經歷了生與死的瞬間，讓她們對生命有更深切的認識，災後10年來兩人持續參與地方事務，擔任口述者傳承災難經驗，她們展現出旺盛的生命力和行動力，堪稱是東北最強的2位老闆娘。

寶來館位於釜石市根濱海岸，這裡原是日本「白砂青松100選」的景觀勝地，長約2公里的白色砂灘和松林，經過海嘯摧殘僅剩50公尺，但幸好有這片松林的保護，緊鄰海濱的寶來館，大水只淹到2樓，災後還能提供給地方居民臨時避難。

寶來館女將岩崎昭子，海嘯來襲時為了協助住宿客和附近居民登上旅館後方的小山避難，結果在登山口附近被緊追而來的海嘯捲入水中，九死一生之際，2名一起漂流的旅館女服務生抓緊她的手，3人最後爬上漂流的廂型車頂跳到山上。

從寶來館疏散到山上避難的人員全數得救，但當天沒在旅館的料理長和其他2名服務生卻不幸罹難。

岩崎在生死的瞬間一度想放棄求生，但她最後選擇了活下來，而且活得比以前更用力。震災2個月後，她和地方的橄欖球團體發起動議，爭取在釜石市鵜住居町興建橄欖球場，希望2019年日本主辦世界杯橄欖球賽時，可以在釜石市舉辦賽事。

釜石市和橄欖球有很深的淵源，當地的新日鐵釜石橄欖球曾8度奪下日本冠軍獎盃，岩崎認為，舉辦世界級橄欖球賽可以為地方帶來活力和經濟效益，對於災後復興具有很重要的意義。

岩崎的構想起初遭到很多質疑和批評，釜石市的災情嚴重，全市的沿海市街幾乎被夷為平地，大部分居民都認為她在異想天開。但岩崎並未退縮，最後釜石鵜住居復興體育場完工了，也成為世界杯橄欖球賽的舉辦場地之一。

除了爭取橄欖球賽的舉辦，震災後岩崎每晚在旅館大廳和住宿旅客口述她的災難體驗，震災在今年屆滿10年，岩崎認為這是新的開始，她不想再以災民自居，未來10年她想讓參加的客人談談自己的人生體驗。

氣仙沼市也是海嘯重災區，百年酒鋪「菅豐酒店」的2層樓建築遭到大水淹沒，老闆菅原豐和與他年邁的雙親均不幸罹難。老闆娘菅原文子回想當時狀況，她說海嘯來得很急很猛，當時她站在樓梯上想拉住人在1樓的丈夫，但一陣急流卻在瞬間將丈夫捲走，菅原文子回過神來，發現自己已經攀上2樓的屋頂，眼前的市街已化為汪洋。

海嘯退潮後，文子發現被困在2樓的年邁公婆已經氣絕多時，她只能伸手幫公公闔上雙眼，丈夫的屍骨是在1年3個月後被發現，距離店鋪僅有100公尺的一棟正要拆除的市營公寓內。丈夫屍體尋獲前，文子寫下多封「情書」，抒發對丈夫的思念，也做為一種自我的療癒，後來出版成書，感動了許多人。

災後為了生活文子沒有太多空閒可以悲傷，她與兒子在氣仙沼車站附近開了一間臨時超商，很多朋友也勸她放棄酒鋪另謀生路，後來為了開第2家超商，找到適合的土地，竟是發現丈夫屍骨的地點，文子覺得冥冥之中，丈夫已挑好了地點，她一定要讓百年的「菅豐酒店」重新開店。

新的「菅豐酒店」在2016年重新開幕，2019年迎接創業100週年，文子將店鋪2樓開闢為公共空間，定期在此舉辦交流活動，並口述她的震災體驗和酒鋪重建的歷程。擅長書法的文子為當地生產的清酒書寫酒標，其中有一支寫著「不能認輸！氣仙沼」，獲得廣大的回響。

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