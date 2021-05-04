311震後重生》現代版奧之細道 體驗日本震災的「3.11傳承之路」

2021/05/04 13:03

〔駐日特派員林翠儀／專題報導〕日本俳壇巨擘松尾芭蕉1689年從江戶（東京）出發，遍歷奧州（東北地區）、北陸地區，行腳止於現今的岐阜縣，全程長約600公里，集結沿途見聞及俳句創作的「奧之細道」，成為日本古典紀行文學的代表作。遭到311地震海嘯重創的東北地區，經過10年重建後，以全長約500公里的「3.11傳承之路」，希望打造成現代版的「奧之細道」，除了傳承東北的災害教訓之外，也將利用這些設施做為防災教學及觀光資源，藉以振興地方經濟。

緃貫青森、岩手、宮城及福島4縣全長約500公里的太平洋沿岸，在2011年的東北大地震中受到海嘯重創，「3.11傳承之路」即是以分布在這條海岸線上的震災傳承設施構成。國土交通省東北地方整備局結合4縣官產學的力量組成推動機構，並於2019年底接受登記，至今年4月為止，東北4縣已有276個震災傳承設施登記。

這些震災傳承設施，以是否具備災害教訓或對防災貢獻等功能為前提，再依其便利性、是否配置解說人員等條件分成3類，其中第1類和第2類設施，以自古流傳的海嘯紀念碑或311之後新設的紀念碑居多，第3類設施則包括經過整理保存的受災遺跡、新建的追悼或防災展示場館等，目前已有52處登記並陸續開放給一般民眾參觀。

三陸地區在近120年內遭遇4次大海嘯的摧殘，海岸線上留下數百座古老的海嘯石碑，做為歷次海嘯來襲的界標，告誡居民將房子蓋在石碑以上的高地。當地還有一句自古流傳的方言「tendenko」，中文意思為「各自保命」，老祖宗們從災害中得到教訓，告誡後代子孫遇到大海嘯來臨時，務必「隨人顧性命」，為了保住家族基因的延續，即使拋下至親獨自逃命，也不會受到道德上的責備。

但2011年311大震及海嘯，還是奪走了近2萬人的生命，大部分沿海的城鎮和港口也被夷為平地，「3.11傳承之路」整理出這些古老石碑，並保存了具有代表性的311受災遺跡，藉以傳承老祖宗的告誡以及災害的教訓，不要再被遺忘，降低下一次天災發生時的傷害。

岩手縣陸前高田市是該縣的海嘯重災區，311發生時陸前高田約2萬5千名居民有超過1千700多人罹難或失蹤，原本熱鬧的市街變成廢墟，經過10年的重建，居民移往高地，原來的市街建造了岩手海嘯紀念館和高田松原海嘯復興祈念公園。

這裡的地標物「奇蹟一本松」是高田松原7萬多棵松樹中，唯一在海嘯摧殘下倖存的巨松，可惜在地震2年後枯死，後來經過防腐處理保存，至今仍被當做東北大地震復興的地標物。

岩手海嘯紀念館於2019年9月開幕，這間國營的紀念館也是東北地區最大的海嘯傳承館，館內分成4大區域，陳列海嘯侵襲的實物、圖片及紀錄影片，並備有解說和口述人員，開館至今已有近30萬人次民眾入場，今年播出的日劇「朝顏」最終集也曾在此取景。

岩手縣宮古市田老地區，經歷多次大海嘯襲擊，因為「田老」的日文發音同「太郎」，所以此地又有「津波太郎」之稱。日本政府在昭和年間先後在這裡蓋了2道防波堤，總長逾2400公尺，最高為7.7公尺（距海面高度10.65公尺）。

田老的防波堤被稱為「萬里長城」，1960年智利發生M9.5地震，環太平洋遭到海嘯襲擊，田老地區因有「萬里長城」保護，僅有100多人罹難，沒想到311大海嘯高逾17公尺，有防波堤的2倍之高，大水輕易翻牆掃進市街，4千4百多位居民中有近200人罹難，因有防波堤讓很多居民以為可以安心而錯失了逃難的時機。

田老在311之後重新建造新的防波堤，遭海嘯破堤的舊防波堤有部分被保留為災難遺跡，以傳承海嘯的教訓。

靠近防波堤不遠處，有一棟鋼骨外露的「田老觀光飯店」，也是具有代表性的海嘯遺跡。飯店共有6個樓層，海嘯淹到4樓層高，2樓以下的牆面地板全被急流衝走，只剩下鋼骨結構。地震發生後，飯店老闆從6樓窗口拍下海嘯來襲的情景，紀錄了未及逃生的鄰居婦人最後的身影。這支影片並未對外公開，僅提供給到訪的民眾觀看，即使已時隔10年，飯店老闆在影片中要鄰居快逃的聲音，仍令人驚心動魄。

三陸地區的中小學平時特別注重防災逃生訓練，人口約4萬人的岩手縣釜石市，311的罹難者超過千人，但全市的中小學生幾乎都能倖免於難，其中位於釜石市鵜住居町的一所中學與相鄰小學，在地震發生後，由老師和當地居民引導往高處逃生，路程超過1公里，中學生牽著或揹著小學生的手協助逃生，兩所學校570名師生全數平安，被稱為「釜石的奇蹟」。

相對於此，宮城縣石卷市的大川小學卻沒有這種奇蹟，全校有74名學童罹難，10名教職員死亡。海嘯警報發出後，教職員因為帶學童到後山逃生，或帶往附近的大橋上避難發生爭執，有教師甚至把已經逃上山的學童叫回校內集合，集合在校內的78名學童，在海嘯到達的前1分鐘被帶往海的方向，僅有隊尾的4名學童和1名教師被大水衝上山，幸運保住性命。

大川小學也以受災遺跡被保存為震災傳承設施，擔任口述人員的中學教師佐藤敏郎，女兒就是罹難者之一，即使時隔10年，他對於女兒白白送死仍無法釋懷，希望以自己親身遭遇現身說法，讓世人理解落實平時防災訓練的重要性。

除了震災的傳承之外，台灣各界支援311震災重建的實績，也透過導覽介紹給到訪的民眾。其中最具代表的宮城縣南三陸醫院，重建所需的56億日圓（約合台幣14.5億元）中，有22億是來自台灣紅十字會的善款，擔任「傳承巴士」導覽的南三陸町觀洋飯店職員伊藤俊表示，這是台日心連心的證明。

台灣善款支援重建的設施，還有福島縣相馬市3棟災害公營住宅「井戶端長屋」、同縣新地町的受害高齡者共同住宅、岩手縣山田町的私立大澤保育園、日台之絆保育園、同縣大槌町的吉里吉里保育園及公害公營住宅等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法