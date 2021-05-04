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    比爾蓋茲夫婦宣布離婚 25歲大女兒回應了

    比爾蓋茲精通馬術的大女兒珍妮佛對於父母離異表示：「全家人已歷經一段充滿挑戰的時光。」（歐新社）

    比爾蓋茲精通馬術的大女兒珍妮佛對於父母離異表示：「全家人已歷經一段充滿挑戰的時光。」（歐新社）

    2021/05/04 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚，結束27年婚姻，引發外界震撼，兩人育有3名兒女，大女兒珍妮佛（Jennifer Gates）對於父母離異表示：「全家人已歷經一段充滿挑戰的時光。」

    綜合外媒報導，微軟創辦人比爾蓋茲在當地時間3日對外宣布，結束與妻子梅琳達蓋茲兩人長達27年的婚姻，他們各自發表聲明指出，「我們不再相信可以以夫妻的身分，在生命的下一個階段共同成長」，比爾蓋茲與梅琳達育有3名兒女，女兒珍妮佛（1996年生）、兒子羅理（1999年生）和女兒菲比（2002年生）。

    在父母離異消息登上各大媒體版面後，25歲的大女兒珍妮佛在個人社交平台上表示，全家人已歷經一段充滿挑戰的時光。「目前我仍在學習如何以最好的方式，來支持個人的過程和情感，還有自己的家人，」她寫道，「我很感激能有空間這麼做。」

    珍妮佛強調，她不會進一步對父母離異的事發表置評，盼「在我們邁向人生的下階段時，感謝你們了解我們對隱私的渴望。」

    珍妮佛6歲就開始騎馬，大學畢業後專注馬術事業，比爾蓋茲為了支持女兒的馬術事業，連續購置佛羅里達州的馬術熱門地點房地產，投入了3700萬美元（約台幣10億）資金，根據美國馬術協會的資料，珍妮佛在成員中排名第19，去年她與埃及著名的騎士納賽爾（Nayel Nassar）訂婚。

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