軍情動態》F-35C登航艦 下半年將隨「卡爾文森號」出海巡弋

第2航艦航空聯隊除了擁有F-35C之外，也配有FA-18E/F戰機。（圖擷取自美國國防視覺資訊發布服務單位「DVIDS」）

2021/05/04 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國尼米茲級航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson，CVN 70）將於今年下半年搭載第2航艦航空聯隊（CVW 2）出海，同時也將是F-35C戰機與CMV-22B旋翼機等機型，首次參與海上巡弋任務。

根據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，目前第2航艦航空聯隊正在內華達州法倫航空站加強訓練，要讓聯隊接裝的新戰機能妥善發揮戰力，預計5月結束訓練。副聯隊長洛克上校（Tommy Locke）指出，聯隊在訓練時增加更多制空與反水面打擊訓練項目，訓練難度大幅提升，不過F-35C具備優異的搜索與資訊傳遞能力，可協助串連聯隊的FA-18E/F戰機，搭配E-2D「先進鷹眼」預警機和EA-18G電戰機等，藉由「搜索、識別、追蹤、標定、接戰、評估」等流程組成「殺傷鏈」，讓聯隊戰力倍增，同時也加強生存能力。

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為了迎接F-35C登上航空母艦，「卡爾文森號」已進行倉儲與後勤設施改裝升級，美國海軍也對此修改既有的後勤流程，加快零件的維修和運補效率，「卡爾文森號」自2019年底起，就已與第2航艦航空聯隊一同訓練，讓艦上飛行甲板人員熟悉F-35C與CMV-22等新機種的起降和後勤運補流程，未來CMV-22旋翼機將會取代C-2運輸機，負責艦隊空中運補任務。

F-35C戰機登上卡爾文森號，將首度參與海上巡弋任務。（圖擷取自美國國防視覺資訊發布服務單位「DVIDS」）

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