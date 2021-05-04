比爾蓋茲離婚了！34年前笨拙搭訕梅琳達、夏威夷世紀婚禮…

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）宣布與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚。（路透）

2021/05/04 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）宣布與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚，結束27年婚姻，《商業內幕》網站整理了比爾蓋茲與梅琳達27年來的婚姻大事紀，讓人不禁感嘆。

《商業內幕》報導，比爾蓋茲與梅琳達在1987年相遇，當時梅琳達進入微軟擔任產品經理，比爾蓋茲第一次約她時犯了糗，他問梅琳達「兩週後」能不能約，結果被對方吐槽「我還不知道兩週後我要幹嘛，你這樣對我來說不夠自然」，雖然這樣說，她還是給了比爾蓋茲自己的電話，要他等日期近一點再連絡，結果比爾蓋茲居然在當晚就撥了電話，還反問「這樣對妳來說夠自然了嗎」。

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比爾蓋茲與梅琳達談了7年戀愛才結婚，梅琳達說自己被比爾蓋茲的聰明與好奇心吸引，而且比爾蓋茲有著有趣的另一面。至於他們最為人所熟知的慈善事業，則是源自於他們1993年在非洲的一趟旅行，看到極度貧窮的人們，促使他們開始討論如何用財富幫助別人。

1994年，比爾蓋茲與梅琳達在夏威夷舉辦世紀婚禮，為了維護隱私，比爾蓋茲預訂飯店所有的房間，以及當地所有的直升機，避免不必要的訪客到場，婚後他們有2女1子，梅琳達曾說，她與丈夫的關係時常在改變，但總是追求平等，就像晚上會一起洗碗。與兩人熟識的股神巴菲特曾說，比爾蓋茲很聰明，但梅琳達更聰明。

但在今年，模範夫妻卻決定結束婚姻，2人各自發表聲明指出，「我們不再相信可以以夫妻的身分，在生命的下一個階段共同成長」。

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