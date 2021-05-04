印度醫療系統崩潰！醫護考試延期、實習人員直接上前線

印度政府將醫護人員考試延期，讓實習醫護直接上防疫第一線。圖為印度醫護。（路透）

2021/05/04 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，目前已經連續12天單日確診破30萬，累計確診人數已接近2000萬人，印度各地醫療、衛生系統也在疫情爆發下呈現崩潰狀態，印度當局週一也為此將醫療人員考試延期，讓實習醫護直接上第一線戰場對抗病毒。

根據《路透》報導，印度政府週一在一份聲明中表示，目前各地醫療設施運作已達臨界點，為了填補緊缺人力，政府將醫師及護理師考試延期，藉此允許實習人員直接投入防疫第一線，和現有的醫護人員一同對抗病毒。在馬哈拉什特拉邦的第二大城浦那（Pune），醫師彭努卡（Mekund Penurkar）因父親死於武漢肺炎，近日才重返工作崗位，但她的母親及兄弟目前也染疫，不過在醫院裡仍有大批病患等著他救治。彭努卡表示：「這是個非常困難的狀況，但因為我曾經歷過這些，所以我不能讓其他患者遭受這樣的命運。」

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目前印度已有11個邦及地區下令抑制疫情擴散，但印度總理莫迪（Narendra Modi）至今仍不願宣布全國封鎖，原因是擔心印度經濟受到影響。美國密西根大學流行病學專家姆赫吉（Bhramar Mukherjee）表示，只有在印度全國實施居家隔離以及宣布緊急醫療狀態，才能解決目前的醫療需求。

印度衛生部昨日宣布，新增了36萬8147例新病例，總確診數已達到1993萬，在死亡人數部分則新增3417例，累計21萬8959例死亡，目前至少有340萬人在接受治療。衛生部表示，昨日這是自4月15日以來，在檢測數量方面首次呈現下降趨勢，防疫工作仍有一線生機。

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