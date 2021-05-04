印度地方選舉執政黨在此處大輸 選民無視疫情上街狂跳慶祝

許多民眾身上塗著象徵草根國大黨的綠色。（法新社）

2021/05/04 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度今年有4個邦以及1個中央直轄區進行地區議會選舉，在3月27日至4月29日舉行投票，即便該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，連日新增確診和死亡數都創新高，選舉仍照辦不誤。週日（2日）選舉結果出爐，居然有熱情選民無視嚴重疫情，上街跳舞慶祝。

根據《每日郵報》報導，印度週日公布地方選舉結果，總理莫迪（Narendra Modi）率領的執政黨人民黨（BJP），雖然在今次選舉贏得席次有大幅成長，但在西孟加拉邦仍不敵該地區地方勢力「草根國大黨」（AITC）。開票結果顯示，草根國大黨以201席對78席，大幅領先人民黨。

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對此，西孟加拉邦開心的支持者不顧當局頒布的防疫規定，跑上街放鞭炮大肆慶祝，有些人甚至連口罩都不戴。當地還有許多民眾臉上塗著象徵草根國大黨的綠色，聚集在街頭跳舞。

印度已經連續12天單日確診破30萬，目前累積累計總確診數1993萬例、21萬8959死，各地都可見醫療系統崩潰、火葬場林立的慘況，因此看到選民如此不自愛，不少專家直搖頭。

事實上，此前印度有專家在3月時就警告疫情可能再起，但當局無視警告，堅持照辦選舉、宗教慶典等活動，讓許多衛生專家痛批，這些大型群聚活動是印度此波疫情失控的原因之一。

印度西孟加拉邦地方勢力「草根國大黨」在地方議會選舉中大勝執政黨，當地民眾無視防疫規定上街頭慶祝。（法新社）

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