「中央軍委很不滿意」遼寧艦出洋相 北京拿退將開刀

中國遼寧號航空母艦4月浩浩蕩蕩穿越宮古水道進入太平洋，卻被美軍發布這張照片打臉，柏克級驅逐艦馬斯廷號艦長（左）「翹腳」盯著不遠處的遼寧號，引爆話題。（資料照，翻攝美國海軍官網）

2021/05/03 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍海軍原副參謀長宋學退休2年後，日前卻被指控嫌「嚴重違紀違法」遭撤職，4月29日被免去第13屆中國全國人大代表職務。原本，外界分析，宋學這次被免除全國人大代表，可能是涉及貪腐。不過據《自由亞洲電台》3日報導，中國遼寧號航空母艦秀肌肉不成，反出盡洋相，北京急找退休將領當代罪羔羊，其中之一就是宋學。

近來，中國航艦在南海頻頻出醜，日前美國海軍PO出馬斯廷號驅逐艦艦長翹腳悠閒看遼寧號的照片；4月26日再傳伯克級驅逐艦「插隊」遼寧號航艦編隊並一路尾隨。

請繼續往下閱讀...

此外，遼寧號還被拍到冒黑煙，2天停在原地不動，被質疑動力系統出現故障。而且不但美國的伯克級驅逐艦出現在遼寧號附近，甚至日本的村雨級護衛艦、台灣成功級的紀德艦也曾出現在其附近，抵近觀察，遼寧號儼然成了全世界「打卡」的目標。隨後，中國山東號航艦也被發現4月29日與28日的位置幾乎沒有差別。

本想耀武揚威一番的中國航艦反而成了國際笑話，現旅居美國的前中國海軍司令部中校參謀姚誠，當年在海軍司令部與宋學有過交往，他告訴《自由亞洲電台》，宋學被追究責任是預料中事，由此可見，中共中央軍委對遼寧號的表現很不滿意。

他說：「花費那麼多錢，用了那麼長的時間，搞了兩條不能打仗的航母。主要是這次遼寧號航母編隊從北方往南航行的時候，被美、日軍艦沖得七零八落，這在國際上丟人了。再有習近平對海軍裝備一直不滿意。」

公開資料顯示，62歲宋學是山東人，中國海軍少將。宋學曾多次公開亮相，對外說明解放軍航空母艦的建設與發展，包括中國航艦編隊將獨立成軍，直接歸屬中國海軍指揮等。

2012年新華網曾刊登《媒體首次披露殲15降落遼寧號航母全過程細節》的文章，宋學在這篇文章中以「殲-15艦載機起降試驗任務副總指揮」的身分接受採訪。

姚誠說，海軍前副司令賀鵬飛當年主導從烏克蘭購買瓦良格號航艦後，耗費巨資，改建為遼寧號，賀鵬飛2001年3月去世後，其秘書宋學獲得升職，期間負責遼寧號的改建工程，同時負責遼寧號艦載機的飛行訓練，期間造成多人傷亡。

姚誠表示，當局找不到其他合適人選追究遼寧號航艦責任，「沒有合適的人，只有拿他開刀，他從頭至尾參與遼寧號這件事，包括飛行訓練，入列，他都參與了。」

中共解放軍海軍原副參謀長宋學（見圖）因涉嫌「嚴重違紀違法」，日前遭到撤職，4月29日則被免去第13屆中國人大代表職務。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法