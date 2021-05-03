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    武漢肺炎》全球逾1億5273萬例確診 病歿超過320萬

    法新社彙整，截至台灣3日晚間6時，全球至少320萬3937人死於武漢肺炎，至少1億5273萬7970例確診。（法新社）

    法新社彙整，截至台灣3日晚間6時，全球至少320萬3937人死於武漢肺炎，至少1億5273萬7970例確診。（法新社）

    2021/05/03 21:13

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日10時（台灣3日晚間6時），全球至少320萬3937人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5273萬7970例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球2日通報新增1萬160人病歿、70萬5957起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3417死）、巴西（1202死）、哥倫比亞（485死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬7045人病故、3242萬1713例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（40萬7639人喪生、1475萬4910例確診）、印度（21萬8959人喪生、1992萬5604例確診）、墨西哥（21萬7233人喪生、234萬8873例確診）及英國（12萬7538人喪生、442萬201例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有288人染疫喪命；接下來依序為捷克（274人）、波士尼亞-赫塞哥維納（261人）、蒙特內哥羅（240人）和北馬其頓共和國（237人）。

    從區域來看，歐洲累計107萬3784死、5065萬3202例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計92萬6976死、2904萬8161例確診；美國和加拿大共計60萬1341死、3365萬3917例確診。

    亞洲共計34萬7207死、2691萬1396例確診；中東地區共計13萬1278死、785萬3026例確診；非洲共計12萬2298死、457萬4828例確診；大洋洲共計1053死、4萬3446例確診。

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