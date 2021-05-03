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    聽過「波巴/奇奇效應」嗎？ 研究揭名字發音的影響

    名字發音可能成為人們猜測一個人性格的根據。（情境照）

    名字發音可能成為人們猜測一個人性格的根據。（情境照）

    2021/05/03 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕當眼前有兩個卡通人物，一個外表看似肥胖圓潤，而另一個則是纖瘦刻薄，你會將哪一位命名為波巴（Bouba）？哪一位又會命名為琪琪（KiKi）呢？研究發現，人們傾向於根據單詞或名字的發音做出各種判斷。

    《BBC》報導，人們有可能會為每個字形賦予相應的名稱和特徵，越來越多的研究表明，人們傾向於根據單詞或名字的發音做出各種判斷，這就是所謂的「波巴/奇奇效應（bouba-kiki effect）」，字母b、m、l和o常被聯想較圓滑；而k、t、p和i則通常認為是尖銳的。此效應更被延伸探討人際關係，以及人們如何猜測從未認識之人的性格。

    倫敦大學學院認知心理學家西杜（David Sidhu）以及卡爾加里大學的心理學家佩克斯曼（Penny Pexman）的研究發現，人們會通過名字來猜測對方的性格，例如，被視為較圓滑的Bob和Molly可能被聯想到和藹或感性，被認為尖銳的Kirk和Kate，可能被聯想到較活潑外向。

    西杜指出，這種聯想源自於這些名字發音出現在人們口中感覺。對於學習新單詞的人們，無論是嬰兒，學步兒童還是成人，這些模式都將非常有幫助。

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