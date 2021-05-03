疫情肆虐 蓋洛普調查：全球1/2就業者收入下滑

蓋洛普民調指出，全球每2名就業人士就有1人的收入因武漢肺炎疫情而減少，且低收入國家的人民受到失業或工時減少的衝擊特別嚴重。（法新社）

2021/05/03 19:03

〔中央社〕民調機構蓋洛普公司今天公布的研究報告顯示，全球每2名就業人士就有1 人的收入因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而減少，且低收入國家的人民受到失業或工時減少的衝擊特別嚴重。

路透社報導，總部位於美國的蓋洛普公司（Gallup ）在調查117個國家共30萬人後發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓半數有工作的受訪者收入減少，經過換算，相當於全球有16億成人收入下滑。

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研究人員發布聲明說，各國受影響人數百分比介於泰國的76%與瑞士的10%之間。在玻利維亞、緬甸、肯亞、烏干達、印尼、宏都拉斯與厄瓜多，逾7成受訪者說他們的薪資比全球公衛危機前來得少。在美國，這項數字則降至34%。

疫情危機打擊全球勞工，女性受創尤甚，因為她們在零售、觀光、食品服務業等不穩定的低薪行業占了很高比例。慈善機構樂施會（Oxfam）4月29日公布的研究就顯示，疫情導致全球女性損失約8000億美元的收入。

蓋洛普民調還發現，逾半數受訪者回答，他們的工作或生意曾經暫停，相當於全球約17億成人都經歷過停工。

在印度、辛巴威、菲律賓、肯亞、孟加拉、薩爾瓦多等57個國家，逾6成5受訪者說他們曾停工一段時間。

最不可能回答自己曾經停工的人，主要來自已開發、高收入國家。在奧地利、瑞士、德國，回答自己曾暫時停工的就業人士不到1/10。美國比例則為39%。

蓋洛普這項調查也顯示，1/3受訪者因為疫情丟了工作或生意，相當於全球約10億人受到影響。

這項數據也隨著國家不同而改變。像是菲律賓、肯亞、辛巴威等低收入國家，逾6成受訪者丟了工作或生意。相較之下瑞士僅3%，美國則為13%。

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