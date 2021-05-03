武漢肺炎》輝瑞將捐19億武肺藥物 CEO：心與印度同在

美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長伯爾拉（見圖）今日宣布，輝瑞將捐贈價值超過7000萬美元的武漢肺炎藥物給印度。（歐新社）

2021/05/03 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續失控，當地也面臨醫療資源不足的問題。美國輝瑞藥廠（Pfizer）執行長伯爾拉（Albert Bourla）今（3）日宣布，輝瑞將捐贈價值超過7000萬美元（約新台幣19億5660萬元）的武漢肺炎藥物給印度。

綜合外媒報導，伯爾拉今日在「給予印度輝瑞員工的一封郵件」中表示，「我們為印度嚴峻的疫情深感關切，我們的心與印度的所有人同在。我們將與印度共同面對這場戰鬥，並擔任其堅定的夥伴，同時我們也會盡快展開公司有史以來，最大的人道主義救援工作。」

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據報導，伯爾拉表示，即將送往印度的藥物，已被證實是用來治療武漢肺炎的藥物。伯爾拉也說：「我們捐贈這些藥物是為了確保，各地區的每間公立醫院的每位武漢肺炎患者，能夠免費獲得他們所需的輝瑞藥物，此外我們也將和政府以及我們的非政府組織夥伴密切合作，將藥物送至最需要的地區。」

根據最新數據顯示，印度在過去24小時內新增36萬8147人確診，3417人死亡，連續12天確診破30萬，總病例累積1993萬，死亡人數達21萬8959人。

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